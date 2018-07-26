У МЗС Росії назвали Марію Бутіну політув'язненою

Міністерство закордонних справ Росії вважає ув'язнення Марії Бутіної політично вмотивованим, а саму її – політув'язненою.

Про це повідомляє "Медуза".

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Її арешт зумовлений виключно мотивами американської внутрішньої та зовнішньої політики,

– заявив заступник офіційного представника міністерства Артем Кожин.

Зазначається, що у зв'язку з арештом Бутіної російське МЗС висловило протест Держдепартаменту США. За словами Кожина, на Бутіну чинять "жорстокий психологічний тиск".

"Зібране ФБР обвинувачення побудоване на вирваних з контексту цитатах із особистого листування Бутіної в соцмережах", – стверджує Кожин.

Нагадаємо, що 15 липня у Вашингтоні затримали 29-річну громадянку Росії Марію Бутіну у зв'язку з незаконною шпигунською діяльністю на користь Росії. Її звинуватили у спробах "розвивати зв'язки в США та проникати в організації, що мають вплив на американську політику з метою просувати інтереси Російської Федерації".