В МИД Украины ответили президенту Чехии на предложение изменить Конституцию Украины

В МИД Украины заявление пророссийского чешского президента Милоша Земана о враждебности между украиноязычным и русскоязычным населением Украины называют "трансляцией нарративов российской пропаганды".

Такие мысли Земан высказывает не впервые, его взгляды хорошо известны, сказала пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в эфире Oboz TV.

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24 канал писал, что президент Чехии Милош Земан предложил изменить Конституцию Украины в части о децентрализации. По его словам, именно это сможет урегулировать конфликт на Донбассе.

Обидно, что он так и не понял, что в Украине уже пятый год продолжается не гражданская война, а российская агрессия, что в Украине нет вражды между украиноязычными и русскоязычными. На востоке нашего государства почти ежедневно гибнут наши патриоты, и среди них много русскоязычных, которые защищают не только Украину, но и Европу и ее ценности,

– подчеркнула она.

Пресс-секретарь МИД отметила, что своим заявлением Земан транслирует месседжи кремлевской пропаганды.

"Такие заявления чешского президента выглядят, как трансляция нарративов российской пропаганды. Это именно те месседжи, которые мы привыкли слышать в Кремле", – отметила Зеленко.

Она также напомнила, что "позиция чешского правительства является чрезвычайно дружественной по отношению к Украине".