У МЗС України відповіли президенту Чехії на пропозицію змінити Конституцію України

У МЗС України заяву проросійського чеського президента Мілоша Земана щодо ворожості між україномовним та російськомовним населенням Українии називають "трансляцією наративів російської пропаганди".

Такі думки Земан висловлює не вперше, його погляди добре відомі, сказала речниця МЗС України Катерина Зеленко ефірі Oboz TV.

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24 канал писав, що президент Чехії Мілош Земан запропонував змінити Конституцію України у частині про децентралізацію. За його словами, саме це зможе врегулювати конфлікт на Донбасі.

Прикро, що він так і не зрозумів, що в Україні вже п’ятий рік триває не громадянська війна, а російська агресія, що в Україні немає ворожнечі між україномовними та російськомовними. На сході нашої держави майже щодня гинуть наші патріоти, і серед них багато російськомовних, які захищають не лише Україну, але і Європу, і її цінності,

– наголосила вона.

Речниця МЗС наголосила, що своєю заявою Земан транслює меседжі кремлівської пропаганди.

"Такі заяви чеського президента виглядають, як трансляція наративів російської пропаганди. Це саме ті меседжі, які ми звикли чути в Кремлі", – зауважила Зеленко.

Вона також нагадала, що "позиція чеського уряду є надзвичайно дружньою до України".