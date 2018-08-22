В Мининфраструктуры назвали места, где чаще всего случаются ДТП

На сегодня на дорогах государственного значения есть 106 участков, где постоянно случаются дорожно-транспортные происшествия. Больше всего их в Одесской области.

Об этом сказал советник министра инфраструктуры Украины Виктор Загреба в интервью ЦТС.

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Согласно информации Министерства инфраструктуры Украины, по состоянию на 1 января 2017 года, больше всего таких опасных участков на дорогах Одесской области – 16. На втором месте в рейтинге мест концентрации ДТП – Ровенская область с 11. Меньше десятка таких участков на дорогах Херсонской области – 8.

По семь – во Львовской и Тернопольской областях. В Киевской области повышенный риск аварий отмечен на четырех дорожных участках. Совсем нет мест концентрации ДТП в Луганской и Харьковской областях.



Места концентрации ДТП

"Единственное, что действительно поможет – взять конкретное место, проанализировать и изменить проектное решение, например, поставить разделители между потоками, канализировать перекресток, сделать светофор по требованию вместо "зебры". За три года планируется перестроить все эти "черные точки", – заявил он.