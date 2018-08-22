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В Мінінфраструктури назвали місця, де трапляється найбільше ДТП

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Місця де трапляються найбільше ДТП
Місця де трапляються найбільше ДТП / kaztag.kz

На сьогодні на дорогах державного значення є 106 ділянок, де постійно трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Найбільше їх у Одеській області.

Про це сказав радник міністра інфраструктури України Віктор Загреба в інтерв'ю ЦТС.

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Згідно з інформацією Міністрства інфраструктури України, станом на 1 січня 2017 року, найбільше таких небезпечних ділянок на дорогах Одеської області  – 16. На другому місці в рейтингу місць концентрації ДТП Рівненська область – 11. Менше десятка таких ділянок на дорогах Херсонської області – 8.

По сім – у Львівській і Тернопільській областях. У Київській області підвищений ризик аварій відзначений на чотирьох дорожніх ділянках. Зовсім немає місць концентрації ДТП в Луганській та Харківській областях.

ДТП перелік областей
Місця концентрації ДТП

"Єдине, що дійсно допоможе – взяти конкретне місце, проаналізувати й змінити його проектне рішення, наприклад, поставити роздільники між потоками, каналізувати перехрестя, зробити світлофор на вимогу замість "зебри". За три роки планується перебудувати всі ці "чорні точки", – заявив він.

Теги: Новини України Міністерство інфраструктури Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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