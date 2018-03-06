В Минобороны РФ подтвердили гибель российского генерала в Сирии

Во время аварии российского военного самолета Ан-26 в Сирии погибли 27 российских офицеров, в том числе генерал-майор.

Об этом сообщили в Минобороны России, пишет "Интерфакс-Украина".

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"В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы", – заявили в ведомстве.

Там также добавили, что гражданских на борту Ан-26 не было.

Напомним, 6 марта российский транспортный самолет Ан-26 при заходе на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим разбился. В результате катастрофы российского транспортного самолета Ан-26 в Сирии погибли 39 военнослужащих. Также СМИ сообщали, что среди погибших мог быть российский генерал.