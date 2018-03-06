В Міноборони РФ підтвердили загибель російського генерала у Сирії

Під час аварії російського військового літака Ан-26 в Сирії загинули 27 російських офіцерів, зокрема генерал-майор.

Про це повідомили у Міноборони Росії, пише агентство "Інтерфакс-Україна".

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"В результаті трагедії загинули 27 офіцерів, з яких один у званні генерал-майор, а також прапорщики і військовослужбовці контрактної служби", – заявили у відомстві.

Так також додали, що жодної цивільної особи на борту Ан-26 не було.

Нагадаємо, 6 березня російський транспортний літак Ан-26 під час заходу на посадку на сирійську авіабазу Хмеймім розбився. Внаслідок катастрофи російського транспортного літака Ан-26 у Сирії загинуло 39 військовослужбовців. Також ЗМІ повідомляли, що серед загиблих міг бути російський генерал.