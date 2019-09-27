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      В Минсоцполитики прокомментировали вероятность изменения системы субсидий

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      Система субсидий в Украине не будут менять
      Система субсидий в Украине не будут менять / Иллюстративное фото

      Система субсидий в Украине работает, поэтому Министерство социальной политики не намерено ее менять. В ней лишь откорректируют определенные технические моменты.

      Министр социальной политики Юлия Соколовская в интервью "Интерфаксу" заявила, что люди обращаются в ведомство только по определенныммоментам относительно получения субсидий.

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      "Системно менять ничего не будем. Мы реально проанализировали, как система субсидий начиналась и как она трансформировалась. Мы видим, что, в принципе, она работает. Обычно к нам обращаются люди по поводу отдельных моментов. Есть вещи, которые мы хотим откорректировать, но это не касается критериев, это касается определенных технических вещей", – сказала Соколовская.

      В госбюджете на 2020 год заложено достаточно средств для выплаты субсидий в полном объеме всем, кто в них нуждается.

      В то же время, сейчас Минсоцполитики не рассматривает идею Президента Владимира Зеленского о том, чтобы пожилые люди старше 70 лет вообще не платили за коммунальные услуги.

      Он выразил эту идею в процессе поиска возможных вариантов, чтобы помочь пожилым людям. В частности, глава государства хочет, чтобы люди на пенсии жили достойно, и чтобы Украина была страной, где хочется провести старость.

      Мы посмотрели на систему субсидий и увидели, что в среднем семьи субсидиантов платят за коммунальные услуги почти 10% своего дохода. Честно, это не такие большие деньги, но они стимулируют людей к экономному использованию энергоресурсов. Когда люди ничего не платят, как это было раньше, люди не экономят, потому что не чувствуют, сколько это стоит, кто за это платит,
      – подытожила Соколовская.

      Как хотели изменить систему субсидий?
      Представитель президента в Кабмине Андрей Герус в августе предложил изменить критерии определения получателей субсидий, чтобы незащищенные слои украинцев могли их получать. В частности, речь шла о пенсионерах пожилого возраста, живущих в селах или райцентрах, с пенсией менее 2 тысяч гривен, в помещениях которых прописаны внуки, но на самом деле с этими пенсионерами не проживают. По словам Геруса, государство должно помогать таким пенсионерам и выплачивать им субсидию.

      субсидії в україні
      Как в Украине начисляют субсидии с мая / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Бюджет 2020 Пенсия Юлия Соколовська Министерство социальной политики Субсидии Коммунальные услуги
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