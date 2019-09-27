У Мінсоцполітики прокоментували ймовірність зміни системи субсидій

Система субсидій в Україні працює, тому Міністерство соціальної політики не має наміру її змінювати. У ній лише відкоригують певні технічні моменти.

Міністерка соціальної політики Юлія Соколовська в інтерв'ю "Інтерфаксу" заявила, що люди звертаються до відомства лише з певних мометів щодо отримання субсидій.

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"Системно змінювати нічого не будемо. Ми реально проаналізували, як система субсидій розпочиналася і як вона трансформувалася. Ми бачимо, що, в принципі, вона працює. Зазвичай до нас звертаються люди щодо окремих моментів. Є речі, які ми хочемо відкоригувати, але це не стосується критеріїв, це стосується певних технічних речей", – сказала Соколовська.

У держбюджеті на 2020 рік закладено достатньо коштів для виплати субсидій в повному обсязі усім, хто їх потребує.

Водночас, зараз Мінсоцполітики не розглядає ідею Президента Володимира Зеленського про те, щоб люди похилого віку старше 70 років взагалі не платили за комунальні послуги.

Він висловив цю ідею в процесі пошуку можливих варіантів, щоб допомогти літнім людям. Зокрема, глава держави хоче, щоб люди на пенсії жили гідно, і щоб Україна була країною, де хочеться провести старість.

Ми подивилися на систему субсидій і побачили, що в середньому сім'ї субсидіантів платять за комунальні послуги майже 10% свого доходу. Чесно, це не такі великі гроші, але вони стимулюють людей до економного використання енергоресурсів. Коли люди нічого не платять, як це було раніше, люди не економлять, тому що не відчувають, скільки це коштує, хто за це платить,

– підсумувала Соколовська.

Як хотіли змінити систему субсидій?Представник президента в Кабміні Андрій Герус у серпні запропонував змінити критерії визначення отримувачів субсидій, щоб незахищені верстви українців могли їх отримувати. Зокрема, йшлося про пенсіонерів похилого віку, що живуть у селах чи райцентрах, з пенсією менше 2 тисяч гривень, у помешканнях яких прописані онуки, але насправді з цими пенсіонерами не проживають. За словами Геруса, держава має допомагати таким пенсіонерам і виплачувати їм субсидію.