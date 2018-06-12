В Минздраве назвали места, в которых опасно купаться: подробная карта

Центр общественного здоровья МЗ опубликовал карту не рекомендованных для купания пляжей и рекреационных зон Украины и Киева.

Соответствующие данные разместили на сайте Центра общественного здоровья.

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Отмечается, что качество воды в этих водоемах не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу лактопозитивнои кишечной палочки.

В Киеве не стоит купаться на пляже "Тельбин" и на муниципальном пляже "Вербный", возле озера Вербное.

Опасные пляжи есть и на берегу моря в Одесской области.

В частности, в Южном на пляже возле санатория-профилактория "Портовик"; в пгт Затока; возле Черноморска, б\о Сокол и б\о Дружба и на Черноморском городском пляже.