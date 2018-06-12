В Минздраве назвали места, в которых опасно купаться: подробная карта
Центр общественного здоровья МЗ опубликовал карту не рекомендованных для купания пляжей и рекреационных зон Украины и Киева.
Соответствующие данные разместили на сайте Центра общественного здоровья.
Читайте также: Чем опасен для здоровья солярий: 8 убедительных фактов
Отмечается, что качество воды в этих водоемах не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу лактопозитивнои кишечной палочки.
В Киеве не стоит купаться на пляже "Тельбин" и на муниципальном пляже "Вербный", возле озера Вербное.
Опасные пляжи есть и на берегу моря в Одесской области.
В частности, в Южном на пляже возле санатория-профилактория "Портовик"; в пгт Затока; возле Черноморска, б\о Сокол и б\о Дружба и на Черноморском городском пляже.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии