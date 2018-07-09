В мире стало на одну войну меньше: две страны подписали мирное соглашение

9 июля президент Эритреи Исайяс Афеворк и глава правительства Эфиопии Абый Ахмед подписали в Асмэре декларацию об окончании многолетней войны между странами.

Об этом в Twitter сообщил министр информации Эритреи Йемане Мескель.

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"Будут восстановлены транспортные, торговые и телекоммуникационные связи; восстановлены дипломатические связи; будет решен пограничный вопрос. Обе страны будут работать вместе, чтобы гарантировать региональный мир, развитие и сотрудничество", – заявил Мескель.

Joint Declaration: ... iii) Transport, trade and telecommunication ties will be resumed; diplomatic ties & activities renewed; iv) Border decision will be implemented; v) Both countries will work together to guarantee regional peace, development & cooperation pic.twitter.com/gPIIPvksTK — Yemane G. Meskel (@hawelti) 9 липня 2018 р.

Кроме мира между странами, данный документ предусматривает двусторонние усилия в углублении тесного сотрудничества в сферах политики, экономики, культуры и безопасности.