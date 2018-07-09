В мире стало на одну войну меньше: две страны подписали мирное соглашение
9 июля президент Эритреи Исайяс Афеворк и глава правительства Эфиопии Абый Ахмед подписали в Асмэре декларацию об окончании многолетней войны между странами.
Об этом в Twitter сообщил министр информации Эритреи Йемане Мескель.
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"Будут восстановлены транспортные, торговые и телекоммуникационные связи; восстановлены дипломатические связи; будет решен пограничный вопрос. Обе страны будут работать вместе, чтобы гарантировать региональный мир, развитие и сотрудничество", – заявил Мескель.
Кроме мира между странами, данный документ предусматривает двусторонние усилия в углублении тесного сотрудничества в сферах политики, экономики, культуры и безопасности.
Источник: 24 Канал
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