У світі стало на одну війну менше: дві країни підписали мирну угоду
9 липня президент Еритреї Ісайяс Афеверкі і глава уряду Ефіопії Абій Ахмед підписали у Асмері декларацію про закінчення багаторічної війни між країнами.
Про це у Twitter повідомив міністр інформації Еритреї Йемане Мескель.
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"Будуть відновлені транспортні, торговельні та телекомунікаційні зв'язки; відновлені дипломатичні зв'язки; буде вирішено прикордонне питання. Обидві країни працюватимуть разом, щоб гарантувати регіональний мир, розвиток і співпрацю", – заявив Мескель.
Крім миру між країнами, даний документ передбачає двосторонні зусилля у поглибленні тісної співпраці у сферах політики, економіки, культури та безпеки.
Джерело: 24 Канал
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