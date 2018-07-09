У світі стало на одну війну менше: дві країни підписали мирну угоду

9 липня президент Еритреї Ісайяс Афеверкі і глава уряду Ефіопії Абій Ахмед підписали у Асмері декларацію про закінчення багаторічної війни між країнами.

Про це у Twitter повідомив міністр інформації Еритреї Йемане Мескель.

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"Будуть відновлені транспортні, торговельні та телекомунікаційні зв'язки; відновлені дипломатичні зв'язки; буде вирішено прикордонне питання. Обидві країни працюватимуть разом, щоб гарантувати регіональний мир, розвиток і співпрацю", – заявив Мескель.

Joint Declaration: ... iii) Transport, trade and telecommunication ties will be resumed; diplomatic ties & activities renewed; iv) Border decision will be implemented; v) Both countries will work together to guarantee regional peace, development & cooperation pic.twitter.com/gPIIPvksTK — Yemane G. Meskel (@hawelti) 9 липня 2018 р.

Крім миру між країнами, даний документ передбачає двосторонні зусилля у поглибленні тісної співпраці у сферах політики, економіки, культури та безпеки.