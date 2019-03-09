В Москве американский дипломат попытался провезти мину в багаже

В России сотрудник посольства США хотел провезти в багаже мину. Инцидент произошел в московском аэропорту "Шереметьево". Российский МИД уже назвали это провокацией со стороны Соединенных Штатов.

В российском дипведомстве убеждены, что США тестируют, как устроена система безопасности РФ-изнутри и извне. В частности, вроде бы регулярно устраивают рейды боевых кораблей и самолетов около российских границ, пишет ТАСС.

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"Утром 9 марта на входе с улицы в терминал D московского аэропорта "Шереметьево" при просвечивании багажа работника посольства США был обнаружен предмет, похожий на минометную мину. Вызванные взрывотехники подтвердили, что это действительно мина с взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса", – прокомментировали в российском МИД.

Американский дипломат пояснил, что находился в командировке. А пустую мну приобрел для личного использования – для коллекции.

В министерстве заявляют, что не только не задержали сотрудника посольства США, но и помогли ему переоформить билет на следующий рейс. После чего он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк, правда без мины.

Об инциденте сообщили посольство США в России. Однако об их реакции сейчас не сообщается.