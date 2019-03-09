У Москві американський дипломат спробував провезти міну у багажі

У Росії співробітник посольства США хотів провезти у багажі міну. Інцидент стався у московському аеропорту "Шереметьєво". Російське МЗС вже назвали це провокацією з боку Сполучених Штатів.

У російському дипвідомстві переконані, що США тестують, як влаштована система безпеки РФ – зсередини та ззовні. Зокрема, начебто регулярно влаштовують рейди бойових кораблів і літаків близько російських кордонів, пише ТАСС.

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"Вранці 9 березня на вході з вулиці в термінал D московського аеропорту "Шереметьєво" при просвічуванні багажу працівника посольства США був виявлений предмет, схожий на мінометну міну. Викликані вибухотехніки підтвердили, що це дійсно міна з підривником, але без вибухової речовини, хоча її сліди були присутні всередині корпусу", – прокоментували у російському МЗС.

Американський дипломат пояснив, що перебував у відрядженні. А порожню мну придбав для особистого використання – для колекції.

У міністерстві заявляють, що не тільки не затримали співробітника посольства США, а й допомогли йому переоформити квиток на наступний рейс. Після чого він безперешкодно вилетів в Нью-Йорк, правда без міни.

Про інцидент повідомили посольство США у Росії. Проте про їхню реакцію нині не повідомляється.