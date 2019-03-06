У Росії затримали двох американців

У Новоросійську затримали двох громадян Сполучених Штатів – 20-річного Кола Брадовськи та Девіда Гаагу. Обидва хлопці є волонтерами релігійної організації. Вони проводили служби у церкві та влаштовували вечори англійської мови для містян.

Американців затримали під час одного із зібрань в офісі організації, коли відбувався урок іноземної. Офіційна причина затримання – порушення молодиками візового режиму, пише "Комсомольская правда".

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Кол та Девід перебували у Росії півтора року. Нині їх утримують під вартою.

Інформацію про затримання американців підтвердила представниця російського МЗС Марія Захарова, а також у Держдепі США, повідомляє CNN.

"У нас немає пріоритетів вище, ніж захист громадян США за кордоном. У силу правил забезпечення захисту приватного життя ми не володіємо наразі додатковою інформацією", – зазначили у Держдепі.

Затримання американців у Росії не рідкість. Наприклад, 28 грудня 2018 року Російська Федеральна служба безпеки заявила про затримання у Москві громадянина США Пола Вілана. Його підозрюють у шпигунстві. Відомо, що російські посадовці не повідомляли ніяких подробиць щодо "шпигунської діяльності" чоловіка, крім того, що його затримали в момент вручення йому USB-флеш-накопичувача з таємним списком російських агентів. Нині він перебуває під вартою – поки до травня.