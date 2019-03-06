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      В России задержали двух американцев

      98 Читати новину українською
      В Новосибирске задержали двух граждан США
      В Новосибирске задержали двух граждан США / tvc.ru

      В Новороссийске задержали двух граждан Соединенных Штатов – 20-летнего Кола Брадовски и Дэвида Гаагу. Оба они являются волонтерами религиозной организации. Они проводили службы в церкви и устраивали вечера английского языка для горожан.

      Американцев задержали во время одного из собраний в офисе организации, когда происходил урок иностранного. Официальная причина задержания – нарушение молодыми людьми визового режима, пишет "Комсомольская правда".

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      Кол и Дэвид находились в России полтора года. Сейчас они содержатся под стражей.

      Информацию о задержании американцев подтвердила представительница российского МИД Мария Захарова, а также в Госдепе США, сообщает CNN.

      "У нас нет приоритетов выше, чем защита граждан США за рубежом. В силу правил обеспечения защиты частной жизни мы не располагаем пока дополнительной информацией", – отметили в Госдепе.

      Задержание американцев в России не редкость. Например, 28 декабря 2018 года Российская Федеральная служба безопасности заявила о задержании в Москве гражданина США Пола Уилана. Его подозревают в шпионаже. Известно, что российские чиновники не сообщали никаких подробностей относительно "шпионской деятельности" мужчины, кроме того, что его задержали в момент вручения ему USB-флеш-накопителя с тайным списком российских агентов. Сейчас он находится под стражей – пока до мая.

      blog_ava
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      Теги: Новости США Новости России
      Источник: 24 Канал
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