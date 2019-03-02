В Москве автобус с украинцами попал в ДТП: есть пострадавшие – фото

В России на окраине Москвы автобус с украинскими номерами попал в аварию. В результате ДТП по меньшей мере пострадали двое граждан Украины.

Инцидент произошел в новой Москве, автобус с украинскими номерами столкнулся с фурой, пишут росСМИ.

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Автобус с сообщением Киев–Москва попал в ДТП утром на Варшавском шоссе. Всего пострадали 6 человек.

Двух граждан Украины с места аварии эвакуировали вертолетом. Отмечается, что у украинцев травмы не тяжелые.



На месте ДТП работает авиация

Сейчас все детали происшествия выясняются.