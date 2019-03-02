У Москві автобус з українцями потрапив у ДТП: є потерпілі – фото

У Росії на околиці Москви автобус з українськими номерами потрапив в аварію. Унаслідок ДТП щонайменше постраждали двоє громадяни України.

Інцидент стався в новій Москві, автобус з українськими номерами зіткнувся з фурою, пишуть росЗМІ.

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Автобус із сполученням Київ–Москва потрапив у ДТП вранці на Варшавському шосе. Всього постраждали 6 людей.

Двох громадян України з місця аварії евакуювали вертольотом. Зазначається, що в українців травми не тяжкі.



На місці ДТП працює авіація

Наразі усі деталі події з'ясовуються.