У Москві автобус з українцями потрапив у ДТП: є потерпілі – фото
У Росії на околиці Москви автобус з українськими номерами потрапив в аварію. Унаслідок ДТП щонайменше постраждали двоє громадяни України.
Інцидент стався в новій Москві, автобус з українськими номерами зіткнувся з фурою, пишуть росЗМІ.
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Автобус із сполученням Київ–Москва потрапив у ДТП вранці на Варшавському шосе. Всього постраждали 6 людей.
Двох громадян України з місця аварії евакуювали вертольотом. Зазначається, що в українців травми не тяжкі.
На місці ДТП працює авіація
Наразі усі деталі події з'ясовуються.
Джерело: 24 Канал
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