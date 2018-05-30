В Москве на мосту, где убили Немцова почтили память Бабченко: видео

В Москве также упоминали Аркадия Бабченко. Память о нем пришли почтить на место, где убили Бориса Немцова.

Об этом сообщает на странице в Facebook организация "Открытая Россия".

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Акцию памяти провели на Москворецком мосту – месте убийства российского оппозиционера Бориса Немцова. Пришло туда несколько десятков людей.

Они принесли цветы, свечи и таблички с надписями в память об убитом журналисте. Он, как и Немцов, осмелился противостоять кремлевскому режиму. Одна из присутствующих на акции прокомментировала свое участие.

"Пришла выразить не только свою скорбь, но и возмущение...Наша система не церемонится с людьми. Странно, что еще Сотник жив", – отметила она.

Напомним, Аркадия Бабченко убили 29 мая 2018 года в Киеве в его собственном доме. Неизвестный совершил несколько выстрелов ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина. Окровавленное тело обнаружила жена журналиста, которая находилась в квартире. От полученных ранений Бабченко скончался по дороге в больницу. Журналисту был 41 год.

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