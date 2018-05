Объект ненависти Москвы: как мир реагирует на убийство Аркадия Бабченко

Общим рефреном в статьях иностранных изданий о насильственной смерти ярого критика Кремля в Киеве звучит упоминание о предыдущих случаях политических убийств на территории Украины, которые до сих пор остаются не раскрытыми.

41-летний Аркадий Бабченко, отец маленькой дочери, служил в русской армии во время двух чеченских войн (1994-1996 и 1999-2000), после чего работал военным корреспондентом в газете "Московский комсомолец" и на телеканале НТВ. Затем он сблизился с либеральными изданиями, в частности, с "Новой газетой", которая вошла в историю как работодатель другого убитого журналиста – Анны Политковской. В своих книгах Бабченко описал опыт участия в операциях российских военных сил, за что был награжден множеством литературных премий, в частности, за книгу "Война", рассказывает о профессиональной деятельности Бабченко Le Monde.

В 2007 году в одном из интервью Бабченко рассказал о своих переживаниях после демобилизации:

Помогало только одно – писать. Если бы я не начал писать, то, возможно, спился бы. Это были единственные настоящие лекарства. Когда человек возвращается с войны, из тюрьмы, после любой экстремальной ситуации, он должен вытащить это наружу из себя.

Бабченко рассказывал, что пережить воспоминания об ужасах войны ему помогло письмо

В последние годы журналист достаточно активно критиковал российское правительство, говорится в материале The Guardian. Бабченко критиковал оккупацию Крыма Владимиром Путиным и его поддержку боевиков на юго-востоке Украины. Оппозиционер был вынужден покинуть Россию в феврале 2017 года, написав, что в этой стране он "больше не чувствует себя в безопасности". Это произошло после скандала вокруг его высказываний в Facebook о отсутствие сочувствия к пассажирам самолета, который направлялся в Сирию, уточняют авторы публикации. Вскоре в интернете опубликовали домашний адрес Бабченко, он начал получать угрозы.

Вот уже десять лет, как я боюсь. Когда ты диссидент в России, тебя могут убить, отравить,

– комментировал Бабченко причину своего отъезда.

В Украине в течение года он вел программу на крымско-татарском телеканале ATR, который сейчас находится в Киеве. Он также писал о войне на Донбассе.

В день своей гибели, продолжает британская газета, Бабченко вспомнил один случай, после которого он остался живым. В начале войны 2014 года украинский генерал не разрешил ему лететь на вертолете, который был сбит. "Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается", – говорилось в заметке Бабченка на Facebook.

Инцидент с Бабченко, бывшим военным корреспондентом – последний в череде нападений на открытых врагов Владимира Путина, как в России, так и за ее пределами, пишет The New York Times.

"В Москве чиновники и депутаты обвинили в убийстве журналиста Украину, использовав излюбленный прием кремлевской пропаганды: страна превратилась в несостоятельное государство после того, как в начале 2014 года участники Майдана сбросили ее пророссийского президента Виктора Януковича", – отмечает NYT.

Между тем британское издание Independent отмечает, что убийство Бабченко становится в один ряд с другими громкими преступлениями в Киеве, но "похоже, что не все случаи связаны с Россией".

Этот журналист был незаурядным объектом ненависти для Москвы, и это, без сомнения, станет основой для любого расследования,

– уверены авторы публикации.

Так, за несколько лет до гибели Бабченко в Киеве произошло несколько резонансных смертей критиков российского режима. В июле 2016 года исполнительный директор интернет-издания "Украинская правда" Павел Шеремет погиб во время взрыва машины, за рулем которой он находился. В марте 2017 года Денис Вороненков, бывший российский депутат, который сбежал в Киев, был застрелен в центре украинской столицы. 30 октября этого же года из засады расстреляли украинского снайпера чеченского происхождения Амину Окуеву.

Во всех трех убийствах Украина обвинила Россию, однако ни одно из них так и не раскрыла. Забуксовало и дело о гибели пророссийского журналиста Олеся Бузины в Киеве в 2015 году,

– констатирует авторитетное Financial Times.

А BuzzFeed News приводит реакцию на убийство Бабченко его коллег по перу. В частности, Дмитрий Муратов, основатель оппозиционного издания "Новая газета", для которой писал Бабченко, заявил, что его издание проведет собственное расследование гибели журналиста.

"Это (убийство Бабченкл – "24") 100 процентов связано с его журналистской деятельностью. Я не могу сказать, кто это сделал, но мы постараемся это выяснить", – заверил Муратов.

Прочитав сообщение о гибели Бабченко, американский кинодокументалист и журналист Саймон Островский отметил в Twitter: "Я провел с этим храбрым репортером много дней на линии фронта в Украине. Он был ветераном чеченской войны, потом стал пламенным журналистом, писал об ужасах постсоветских конфликтов России. В этот момент я просто надеюсь, что эти новости являются ошибкой".

I spent many days with this brave reporter on the frontlines in Ukraine. He was a Chechen war veteran and later a passionate journalist who wrote about the horrors of Russia’s post-Soviet conflicts. At this point I’m just hoping these reports are a mistake https://t.co/7Quv4X2z5K

Украинского независимого журналиста Максима Эристави также шокировала смерть Бабченко: "(...) Это второе громкое убийство журналиста в Украине менее чем за два последних года. Эти строки я печатаю дрожащими руками, извините".

Babchenko has been a veteran war & investigative reporter, lately was based & working out of Kyiv.

He was shot right next to his apartment.

It is a 2nd high-profile assassination of a journalist in Ukraine in less than two years.

My hands are really shaking typing this, sorry https://t.co/Y4vm9SQ5qY