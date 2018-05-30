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Объект ненависти Москвы: как мир реагирует на убийство Аркадия Бабченко

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Что западные СМИ пишут об убийстве Аркадия Бабченко
Что западные СМИ пишут об убийстве Аркадия Бабченко / Антикор

В Аркадия Бабченко, оппозиционного российского журналиста, стреляли возле его квартиры в Киеве вечером 29 мая. Он умер в карете скорой. Столичная полиция предположила, что убийство Бабченко может быть связано с его профессиональной деятельностью и гражданской позицией. Эта резонансная смерть взбудоражила СМИ Украины, России и Запада.

Общим рефреном в статьях иностранных изданий о насильственной смерти ярого критика Кремля в Киеве звучит упоминание о предыдущих случаях политических убийств на территории Украины, которые до сих пор остаются не раскрытыми.

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Сорвиголова, диссидент и профессионал

41-летний Аркадий Бабченко, отец маленькой дочери, служил в русской армии во время двух чеченских войн (1994-1996 и 1999-2000), после чего работал военным корреспондентом в газете "Московский комсомолец" и на телеканале НТВ. Затем он сблизился с либеральными изданиями, в частности, с "Новой газетой", которая вошла в историю как работодатель другого убитого журналиста – Анны Политковской. В своих книгах Бабченко описал опыт участия в операциях российских военных сил, за что был награжден множеством литературных премий, в частности, за книгу "Война", рассказывает о профессиональной деятельности Бабченко Le Monde.

В 2007 году в одном из интервью Бабченко рассказал о своих переживаниях после демобилизации:

Помогало только одно – писать. Если бы я не начал писать, то, возможно, спился бы. Это были единственные настоящие лекарства. Когда человек возвращается с войны, из тюрьмы, после любой экстремальной ситуации, он должен вытащить это наружу из себя.

Бабченко розповідав, що пережити спогади про жахіття війни йому допомогло письмо

Бабченко рассказывал, что пережить воспоминания об ужасах войны ему помогло письмо

В последние годы журналист достаточно активно критиковал российское правительство, говорится в материале The Guardian. Бабченко критиковал оккупацию Крыма Владимиром Путиным и его поддержку боевиков на юго-востоке Украины. Оппозиционер был вынужден покинуть Россию в феврале 2017 года, написав, что в этой стране он "больше не чувствует себя в безопасности". Это произошло после скандала вокруг его высказываний в Facebook о отсутствие сочувствия к пассажирам самолета, который направлялся в Сирию, уточняют авторы публикации. Вскоре в интернете опубликовали домашний адрес Бабченко, он начал получать угрозы.

Вот уже десять лет, как я боюсь. Когда ты диссидент в России, тебя могут убить, отравить,
– комментировал Бабченко причину своего отъезда.

В Украине в течение года он вел программу на крымско-татарском телеканале ATR, который сейчас находится в Киеве. Он также писал о войне на Донбассе.

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В день своей гибели, продолжает британская газета, Бабченко вспомнил один случай, после которого он остался живым. В начале войны 2014 года украинский генерал не разрешил ему лететь на вертолете, который был сбит. "Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается", – говорилось в заметке Бабченка на Facebook.

Обоюдные обвинения и ни одного раскрытого убийства

Инцидент с Бабченко, бывшим военным корреспондентом – последний в череде нападений на открытых врагов Владимира Путина, как в России, так и за ее пределами, пишет The New York Times.

"В Москве чиновники и депутаты обвинили в убийстве журналиста Украину, использовав излюбленный прием кремлевской пропаганды: страна превратилась в несостоятельное государство после того, как в начале 2014 года участники Майдана сбросили ее пророссийского президента Виктора Януковича", – отмечает NYT.

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Между тем британское издание Independent отмечает, что убийство Бабченко становится в один ряд с другими громкими преступлениями в Киеве, но "похоже, что не все случаи связаны с Россией".

Этот журналист был незаурядным объектом ненависти для Москвы, и это, без сомнения, станет основой для любого расследования,
– уверены авторы публикации.

Так, за несколько лет до гибели Бабченко в Киеве произошло несколько резонансных смертей критиков российского режима. В июле 2016 года исполнительный директор интернет-издания "Украинская правда" Павел Шеремет погиб во время взрыва машины, за рулем которой он находился. В марте 2017 года Денис Вороненков, бывший российский депутат, который сбежал в Киев, был застрелен в центре украинской столицы. 30 октября этого же года из засады расстреляли украинского снайпера чеченского происхождения  Амину Окуеву

Во всех трех убийствах Украина обвинила Россию, однако ни одно из них так и не раскрыла. Забуксовало и дело о гибели пророссийского журналиста Олеся Бузины в Киеве в 2015 году,
– констатирует авторитетное Financial Times.

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"Печатаю эти строки дрожащими руками"

А BuzzFeed News приводит реакцию на убийство Бабченко его коллег по перу. В частности, Дмитрий Муратов, основатель оппозиционного издания "Новая газета", для которой писал Бабченко, заявил, что его издание проведет собственное расследование гибели журналиста.

"Это (убийство Бабченкл – "24") 100 процентов связано с его журналистской деятельностью. Я не могу сказать, кто это сделал, но мы постараемся это выяснить", – заверил Муратов.

Прочитав сообщение о гибели Бабченко, американский кинодокументалист и журналист Саймон Островский отметил в Twitter: "Я провел с этим храбрым репортером много дней на линии фронта в Украине. Он был ветераном чеченской войны, потом стал пламенным журналистом, писал об ужасах постсоветских конфликтов России. В этот момент я просто надеюсь, что эти новости являются ошибкой".

 

Украинского независимого журналиста Максима Эристави также шокировала смерть Бабченко: "(...) Это второе громкое убийство журналиста в Украине менее чем за два последних года. Эти строки я печатаю дрожащими руками, извините".

 

Со своей стороны авторы публикации отмечают, что "Бабченко убили всего за две недели до того, как Россия должна принять Чемпионат мира по футболу, – к событию, которое обязательно увеличит внимание, в том числе критическое, к российскому президенту Путину".

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Теги: Новости Украины Новости России Публикации Криминальные новости журналисты Убийство Аркадия Бабченко СМИ
Источник: 24 Канал
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