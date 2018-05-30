У Москві на мосту, де вбили Нємцова, вшанували пам'ять Бабченка: відео

У Москві також згадували Аркадія Бабченка. Пам'ять про нього прийшли вшанувати на місце, де вбили Бориса Нємцова.

Про це повідомляє на сторінці у Facebook організація "Відкрита Росія".

Читайте також: Об'єкт ненависті Москви: як світ реагує на вбивство Аркадія Бабченка

Акцію пам'яті провели на Москворецькому мосту – місці убивства російського опозиціонера Бориса Нємцова. Прийшло туди кілька десятків людей.

Вони принесли квіти, свічки і таблички з написами на згадку про вбитого журналіста. Він, як і Нємцов, наважився протистояти кремлівському режиму. Одна з присутніх на акції прокоментувала свою участь.

"Прийшла виразити не тільки свою жалобу, а й обурення...Наша система не церемониться з людьми. Дивно, що ще Сотник живий", – зазначила вона.

Нагадаємо, Аркадія Бабченка вбили 29 травня 2018 року у Києві у його власному помешканні. Невідомий здійснив кілька пострілів йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину. Закривавлене тіло виявила дружина журналіста, яка перебувала в квартирі. Від отриманих поранень Бабченко помер дорогою до лікарні. Журналістові був 41 рік.



24 канал стежить за ситуацією. Усі найсвіжіші новини про вбивство Аркадія Бабченка читайте в онлайні.