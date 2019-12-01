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      В Москве почтили память жертв Голодомора: фото и видео

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      Москва, 30 ноября 2019 / activatica.org

      Напротив здания ФСБ на Лубянской площади в Москве – именно здесь собрались люди 30 ноября вечером, чтобы почтить память жертв Голодомора 1932 – 1933 годов.

      Несколько десятков человек собрались у Соловецкого камня в столице России на, как ни странно, санкционированную акцию (впервые в истории). Об этом рассказали в "Русской службе Радио Свобода". 

      Читайте также о том, почему российские власти позволили отметить в Москве жертв Голодомора

      Участники принесли лампадки, колоски и хлеб. На фото и видео с места происшествия можно заметить и несколько человек в флагах России, Украины и Казахстана.

      Почтение памяти жертв Голодомора: видео порталов "Рупор Москвы" и "Другое мнение"

      Фото из-под Cоловецького камня (портал "Активация"):

       

       

      Отметим, что еще в 2008 году Госдума России признала, что "жертвами искусственного голода в результате коллективизации в СССР стали 7 миллионов людей". Однако в РФ на официальном уровне не проводят никаких мероприятий по этому поводу.

      В Украине же в ноябре 2006 года Верховная Рада признала Голодомор 1932 – 1933 годов геноцидом украинского народа. Тогда погибли по меньшей мере 4 миллиона человек.

      Коротко о Голодоморе (видео 24 канала):

      Мир почтил память жертв Голодомора 23 ноября – подробнее читайте и смотрите в материале 24 канала.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости России Новости Украины Голодомор
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