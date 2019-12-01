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      У Москві вшанували пам'ять жертв Голодомору: фото та відео

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      Москва, 30 листопада 2019 року / activatica.org

      Напроти будівлі ФСБ на Луб’янській площі у Москві – саме тут зібралися люди 30 листопада увечері, аби вшанувати пам'ять жертв Голодомору 1932 – 1933 років.

      Кілька десятків людей зібралися біля Соловецького каменю у столиці Росії на, як не дивно, санкціоновану акцію (вперше в історії). Про це розповіли у "Російській службі Радіо Свобода". 

      Читайте також про те, чому російська влада дозволила вшанувати у Москві жертв Голодомору

      Учасники принесли лампадки, колоски і хліб. На фото та відео з місця події можна помітити й кілька людей у прапорах Росії, України та Казахстану.

      Вшанування пам'яті жертв Голодомору: відео порталів "Рупор Москвы" та "Другое мнение"

      Фото з-під Cоловецького каменю (портал "Активация"):

       

       

      Зауважимо, що ще в 2008 році Держдума Росії визнала, що "жертвами штучного голоду в результаті колективізації в СРСР стали 7 мільйонів людей". Проте в РФ на офіційному рівні не проводять жодних заходів з цього приводу.

      В Україні ж у листопаді 2006 року Верховна Рада визнала Голодомор 1932 – 1933 років геноцидом українського народу. Тоді загинули щонайменше 4 мільйони людей.

      Коротко про Голодомор (відео 24 каналу):

      Світ вшановував пам'ять жертв Голодомору 23 листопада – детальніше читайте та дивіться у матеріалі 24 каналу.

      У прозорому вбранні та у супроводі чоловіка: Alyona Alyona епатувала на урочистій церемонії
      30 листопада
      2909
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Голодомор Новини України Новини Росії
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