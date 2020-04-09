В МВД назвали главные правила празднования Пасхи

Празднование Пасхи в 2020 году для украинцев будет особенным из-за карантина. Министерство внутренних дел и лидеры церквей даже согласовали соответствующие правила. О чем договорились – читайте дальше.

Церкви не будут закрывать во время празднования Пасхи, есть лишь рекомендации, как будут проходить литургии. Об этом в эфире 24 канала сказал советник министра внутренних дел Юрий Тандит.

Больше об этом На Пасху службы в храмах будут проходить без прихожан: куличи будут освящать на улице

По его словам, во время литургии в церковь смогут зайти только те, кто будут проводить богослужение и те, кто будут заниматься трансляцией.

Люди смогут заходить в храм, но не во время литургии, и то по одному в церкви малых размеров, и по двое – в больших,

– подчеркнул он.

Кроме этого, МВД договорилось о том, что церкви будут обеспечивать прихожан масками.

"Мы также просим освящать куличи в местах, где их изготавливают. А сам обряд освящения пасхальных блюд просим проводить только на улице", – добавил Тандіт.

Он заявил, что лица, которые будут контролировать службы Божьи во время пасхальных праздников не настроены никого наказывать. МВД просит, чтобы граждане прислушались к этим советам.

Обратите внимание Советник Авакова рассказал, что угрожает священникам, которые нарушат условия карантина на Пасху



Ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

Что говорит Церковь о праздновании Пасхи