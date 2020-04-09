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      В МВД назвали главные правила празднования Пасхи

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      Пасха во время карантина / 24 канал

      Празднование Пасхи в 2020 году для украинцев будет особенным из-за карантина. Министерство внутренних дел и лидеры церквей даже согласовали соответствующие правила. О чем договорились – читайте дальше.

      Церкви не будут закрывать во время празднования Пасхи, есть лишь рекомендации, как будут проходить литургии. Об этом в эфире 24 канала сказал советник министра внутренних дел Юрий Тандит.

      Больше об этом На Пасху службы в храмах будут проходить без прихожан: куличи будут освящать на улице

      По его словам, во время литургии в церковь смогут зайти только те, кто будут проводить богослужение и те, кто будут заниматься трансляцией.

      Люди смогут заходить в храм, но не во время литургии, и то по одному в церкви малых размеров, и по двое – в больших,
      – подчеркнул он.

      Кроме этого, МВД договорилось о том, что церкви будут обеспечивать прихожан масками.

      "Мы также просим освящать куличи в местах, где их изготавливают. А сам обряд освящения пасхальных блюд просим проводить только на улице", – добавил Тандіт.

      Он заявил, что лица, которые будут контролировать службы Божьи во время пасхальных праздников не настроены никого наказывать. МВД просит, чтобы граждане прислушались к этим советам.

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      Ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      Что говорит Церковь о праздновании Пасхи

      • УГКЦ и ПЦУ призывают людей оставаться дома и посмотреть литургию онлайн.
      • Дома можно прочитать молитву и побрызгать пасхальные блюда святой иорданской водой.
      • Блаженнейший Святослав Шевчук подчеркнул, что УГКЦ провозгласила диспенсацию, которая касается обязанности верующих во время пасхального поста приступать к таинствам причастия и исповеди.
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Пасха Карантин в Украине 2020 Религия Министерство внутренних дел
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