В МВД назвали главные правила празднования Пасхи
Празднование Пасхи в 2020 году для украинцев будет особенным из-за карантина. Министерство внутренних дел и лидеры церквей даже согласовали соответствующие правила. О чем договорились – читайте дальше.
Церкви не будут закрывать во время празднования Пасхи, есть лишь рекомендации, как будут проходить литургии. Об этом в эфире 24 канала сказал советник министра внутренних дел Юрий Тандит.
Больше об этом На Пасху службы в храмах будут проходить без прихожан: куличи будут освящать на улице
По его словам, во время литургии в церковь смогут зайти только те, кто будут проводить богослужение и те, кто будут заниматься трансляцией.
Люди смогут заходить в храм, но не во время литургии, и то по одному в церкви малых размеров, и по двое – в больших,
– подчеркнул он.
Кроме этого, МВД договорилось о том, что церкви будут обеспечивать прихожан масками.
"Мы также просим освящать куличи в местах, где их изготавливают. А сам обряд освящения пасхальных блюд просим проводить только на улице", – добавил Тандіт.
Он заявил, что лица, которые будут контролировать службы Божьи во время пасхальных праздников не настроены никого наказывать. МВД просит, чтобы граждане прислушались к этим советам.
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Ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала
Что говорит Церковь о праздновании Пасхи
- УГКЦ и ПЦУ призывают людей оставаться дома и посмотреть литургию онлайн.
- Дома можно прочитать молитву и побрызгать пасхальные блюда святой иорданской водой.
- Блаженнейший Святослав Шевчук подчеркнул, что УГКЦ провозгласила диспенсацию, которая касается обязанности верующих во время пасхального поста приступать к таинствам причастия и исповеди.
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