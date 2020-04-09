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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      У МВС назвали головні правила святкування Великодня

      - Читать новость на русском
      Великдень під час карантину / 24 канал

      Святкування Великодня у 2020 році для українців буде особливим через карантин. Міністерство внутрішніх справ і лідери церков навіть узгодили відповідні правила. Про що домовились – читайте далі.

      Церкви не будуть закривати під час святкування Великодня, є лише рекомендації, як будуть відбуватись літургії. Про це в ефірі 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт.

      Більше про це На Великдень служби в храмах відбуватимуться без прихожан: паски освячуватимуть на вулиці

      За його словами, під час літургії до церкви зможуть зайти лише ті, хто проводитимуть богослужіння і ті, хто займатимуться трансляцією. 

      Люди зможуть заходити у храм, але не під час літургії, і те по одному в церкви малих розмірів, і по двоє – у великих,
      – наголосив він.

      Окрім цього, МВС домовилось про те, що церкви будуть забезпечувати прихожан масками.

      "Ми також просимо освячувати паски в місцях, де їх виготовляють. А сам обряд освячення пасхальних страв просимо проводити лише на вулиці", – додав Тандіт.

      Він заявив, що особи, які контролюватимуть служби Божі під час пасхальних свят, не налаштовані нікого карати. МВС просить, щоб громадяни дослухались до цих порад.

      Зверніть увагу Радник Авакова розповів, що загрожує священникам, які порушать умови карантину на Великдень


      Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Що каже Церква про святкування Великодня

      • УГКЦ та ПЦУ закликають людей залишатись вдома та подивитись літургію онлайн.
      • Вдома можна прочитати молитву і покропити пасхальні страви свяченою йорданською водою. 
      • Блаженніший Святослав Шевчук наголосив, що УГКЦ проголосила диспензу, яка стосується обов'язку вірян у час великоднього посту приступати до таїнств причастя і сповіді.
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Релігія Міністерство внутрішніх справ Великдень
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