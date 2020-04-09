У МВС назвали головні правила святкування Великодня

Святкування Великодня у 2020 році для українців буде особливим через карантин. Міністерство внутрішніх справ і лідери церков навіть узгодили відповідні правила. Про що домовились – читайте далі.

Церкви не будуть закривати під час святкування Великодня, є лише рекомендації, як будуть відбуватись літургії. Про це в ефірі 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт.

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За його словами, під час літургії до церкви зможуть зайти лише ті, хто проводитимуть богослужіння і ті, хто займатимуться трансляцією.

Люди зможуть заходити у храм, але не під час літургії, і те по одному в церкви малих розмірів, і по двоє – у великих,

– наголосив він.

Окрім цього, МВС домовилось про те, що церкви будуть забезпечувати прихожан масками.

"Ми також просимо освячувати паски в місцях, де їх виготовляють. А сам обряд освячення пасхальних страв просимо проводити лише на вулиці", – додав Тандіт.

Він заявив, що особи, які контролюватимуть служби Божі під час пасхальних свят, не налаштовані нікого карати. МВС просить, щоб громадяни дослухались до цих порад.

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Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

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