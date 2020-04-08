Радник Авакова розповів, що загрожує священникам, які порушать умови карантину на Великдень
Священнослужителів та вірян закликають відсвяткувати Великдень онлайн. Все через карантинні обмеження, які ввели в Україні через пандемію COVID-19. Однак чи дотримуватимуться цього усі священники та як каратимуть порушників – читайте далі.
Радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко в ефірі 24 каналу розповів, що правоохоронна система України зорієнтована на посилений режим патрулювання через надзвичайну ситуацію в державі.
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"Понад 40 тисяч поліцейських, нацгвардійців і співробітників Збройних Сил стежать за дотримання правопорядку по всій Україні. Не винятком будуть і великодні свята", – наголосив Варченко.
За його словами, держава звертається до представників різних конфесій з проханням знайти можливість не залучати масово вірян та дотримуватись правил карантину.
Інтернет, трансляції через телебачення – так можна провести всі традиції, як належить,
– пояснив Варченко.
Він запевнив, що всі люди в Україні рівні і однаково захищені законом України незалежно від їх віросповідання. Отже, й обов'язки у них – однакові.
"Обов'язок дотримуватись норм і законів України лежить і на священниках, і на вірянах. Саме тому кожен, хто буде порушувати законодавство – будуть притягуватись до відповідальності", – зазначив радник Авакова.
Варченко додав, що окремих санкцій для священнослужителів не передбачено у кодексі. Через це кожен священник, який порушуватиме умови карантину, відповідатиме як звичайний громадянин України.
Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу
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