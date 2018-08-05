В МВД рассказали, что спасло полицейских, которых ранили оккупанты в Марьинке

Полицейские Андрей Пустовой и Илья Сидоренко, которые были ранены во время патрулирования и вражеского снайперского обстрела в Марьинке, находятся в Днепровском госпитале. Их жизни ничего не угрожает.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

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"Пули попали в бронежилет и в приклад автомата. Они и спасли. 04 августа в 11;00, на окраине города Марьинка, во время патрулирования и вражеского снайперского обстрела получили огнестрельные ранения полицейские Полка Днепр-1 из состава ГУНП в Днепропетровской области лейтенанты полиции Андрей Пустовой и Илья Сидоренко. Их жизни ничего не угрожает. Пострадавших госпитализировали в Мечникова", – сообщил Андрей Шевченко.



Пуля попала в деревяннный приклад автомата



Обстрелянный бронежилет, который спас жизнь полицейским

Напомним, штаб Операции Объединенных сил сообщил, что за прошедшие сутки, 4 июля, в результате вражеских действий один военнослужащий погиб и двое полицейских получили ранения.