10:30
5 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
27°C 19°C
  • понедельник
    24°C 19°C
  • вторник
    25°C 16°C
  • среда
    26°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Сказки в сказочной России. Бессмертные депутаты
Вєсті Кремля
19:28, 4 августа
Вести.UA. Жир. Сокровища Порошенко. Сказочница Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

В МВД рассказали, что спасло полицейских, которых ранили оккупанты в Марьинке

203 Читати новину українською
Раненые полицейские Андрей Пустовой и Илья Сидоренко
Раненые полицейские Андрей Пустовой и Илья Сидоренко / Фото из соцсетей

Полицейские Андрей Пустовой и Илья Сидоренко, которые были ранены во время патрулирования и вражеского снайперского обстрела в Марьинке, находятся в Днепровском госпитале. Их жизни ничего не угрожает.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

Читайте также: Как работают российские системы обнаружения снайперов

"Пули попали в бронежилет и в приклад автомата. Они и спасли. 04 августа в 11;00, на окраине города Марьинка, во время патрулирования и вражеского снайперского обстрела получили огнестрельные ранения полицейские Полка Днепр-1 из состава ГУНП в Днепропетровской области лейтенанты полиции Андрей Пустовой и Илья Сидоренко. Их жизни ничего не угрожает. Пострадавших госпитализировали в Мечникова", – сообщил Андрей Шевченко.


Пуля попала в деревяннный приклад автомата 


Обстрелянный бронежилет, который спас жизнь полицейским

Напомним, штаб Операции Объединенных сил сообщил, что за прошедшие сутки, 4 июля, в результате вражеских действий один военнослужащий погиб и двое полицейских получили ранения.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Полиция
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Я им завидую, – из Луганска в Черногорию с треволнениями
сегодня, 08:41 Я им завидую, – из Луганска в Черногорию с треволнениями
Ольга Черненко
Из-за чего на самом деле Трамп уволил Рекса Тиллерсона
4 августа, 22:01 Из-за чего на самом деле Трамп уволил Рекса Тиллерсона
Блог Соцмережі
Як "Народний фронт" і Аваков вирішили подоїти держбюджет і "Адміністрацію морських портів"
4 августа, 21:00 Як "Народний фронт" і Аваков вирішили подоїти держбюджет і "Адміністрацію морських портів"
Сергій Лещенко
Суд або труна: як місцеві царьки з дозволу Києва розправляються з активістами
4 августа, 20:00 Суд або труна: як місцеві царьки з дозволу Києва розправляються з активістами
Дмитро Гнап
США подготовили для РФ "разрушительные" санкции
4 августа, 19:01 США подготовили для РФ "разрушительные" санкции
Злой Одессит
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Татьяны празднуют именины, спудеии - неофициальный День студента
 25 января 2013 , 15:40 4
Волонтеры Киева помогают расчищать Киев (Карта)
 25 марта 2013 , 13:17
Официально: ПСЖ подписал звездного партнера Коноплянки
 3 июля 2016 , 13:44
"Карпаты" – "Александрия" – 1:0. Видео гола и обзор матча
 5 марта 2017 , 16:58
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук