В МВД рассказали, как собираются возобновить контроль над государственной границей на Донбассе

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что активно готовятся к возобновлению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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Недавно министр внутренних дел Арсен Аваков презентовал Стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов". Мы предлагаем полную реинтеграцию Донбасса в экономическое, правовое и гуманитарное пространство Украины. На Госпогранслужбу полагаеться значительное количество работы и ответственность за восстановление госграницы,

– отметил на заседании коллегии Администрации Госпогранслужбы заместитель главы МВД Вадим Троян.

Отдельное внимание заместитель министра обратил на создание Единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты МВД. В частности, он отметил, что до конца этого года Украина получит четыре вертолета для охраны государственной границы.

"Как вы знаете, до конца этого года мы уже получим первые четыре вертолета. Госпогранслужба должна активно готовиться к получению машин. Основными задачами авиационного пограничного подразделения станут: круглосуточный воздушный мониторинг госграницы и оперативное реагирование на его нарушение; дистанционный контроль за локальными участками границы в режиме реального времени; ведение десантно-штурмовых действий для борьбы с противоправной деятельностью на границе", – подчеркнул Троян.



Основные задачи авиационного пограничного подразделения

Напомним, 14 июля стало известно, что Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters для украинской системы государственной авиационной безопасности и защиты страны.