У МВС розповіли, як збираються відновити контроль над державним кордоном на Донбасі

У Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що активно готуються до відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

Про це інформує прес-служба відомства.

Читайте також: За півроку біометричний контроль на кордоні з Україною пройшли 240 тисяч росіян, – прикордонники

Нещодавно міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентував Стратегію відновлення цілісності України та деокупації Донбасу "Механізм малих кроків". Ми пропонуємо повну реінтеграцію Донбасу в економічний, правовий і гуманітарний простір України. На Держприкордонслужбу покладається значна кількість роботи і відповідальність за відновлення держкордону,

– зазначив на засідання колегії Адміністрації Держприкордонслужби заступник очільника МВС Вадим Троян.

Окрему увагу заступник міністра звернув на створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС. Зокрема, він наголосив, що до кінця цього року Україна отримає чотири гвинтокрили для охорони державного кордону.

"Як ви знаєте, до кінця цього року ми вже отримаємо перші чотири вертольоти. Держприкордонслужба повинна активно готуватися до отримання машин. Основними завданнями авіаційного прикордонного підрозділу стануть: цілодобовий повітряний моніторинг держкордону та оперативне реагування на його порушення; дистанційний контроль за локальними ділянками кордону в режимі реального часу; ведення десантно-штурмових дій для боротьби з протиправною діяльністю на кордоні", – підкреслив Троян.



Основні завдання авіаційного прикордонного підрозділу

Нагадаємо, 14 липня стало відомо, що Україна та Франція підписали контракт на придбання 55 вертольотів Airbus Helicopters для української системи державної авіаційної безпеки і захисту країни.