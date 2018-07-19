14:55
19 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
25°C 18°C
  • п'ятниця
    24°C 18°C
  • субота
    25°C 19°C
  • неділя
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Царь-двігатєль Росії. Попелюшка по-російськи
Вєсті Кремля
21:32, 18 липня
Вєсті.UA. Винник викладатиме Вовчицезнавство. Ємець тікає з затопленого "Титаніка"
Вєсті.UA
21:14, 18 липня
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, 18 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

У МВС розповіли, як збираються відновити контроль над державним кордоном на Донбасі

375 Читать новость на русском
Основними завданнями авіаційного прикордонного підрозділу стануть: цілодобовий повітряний моніторинг держкордону
Основними завданнями авіаційного прикордонного підрозділу стануть: цілодобовий повітряний моніторинг держкордону / helico-russia.ru

У Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що активно готуються до відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

Про це інформує прес-служба відомства.

Читайте також: За півроку біометричний контроль на кордоні з Україною пройшли 240 тисяч росіян, – прикордонники

Нещодавно міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентував Стратегію відновлення цілісності України та деокупації Донбасу "Механізм малих кроків". Ми пропонуємо повну реінтеграцію Донбасу в економічний, правовий і гуманітарний простір України. На Держприкордонслужбу покладається значна кількість роботи і відповідальність за відновлення держкордону,
– зазначив на засідання колегії Адміністрації Держприкордонслужби заступник очільника МВС Вадим Троян.

Окрему увагу заступник міністра звернув на створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС. Зокрема, він наголосив, що до кінця цього року Україна отримає чотири гвинтокрили для охорони державного кордону.

"Як ви знаєте, до кінця цього року ми вже отримаємо перші чотири вертольоти. Держприкордонслужба повинна активно готуватися до отримання машин. Основними завданнями авіаційного прикордонного підрозділу стануть: цілодобовий повітряний моніторинг держкордону та оперативне реагування на його порушення; дистанційний контроль за локальними ділянками кордону в режимі реального часу; ведення десантно-штурмових дій для боротьби з протиправною діяльністю на кордоні", – підкреслив Троян.

мвс кордон
Основні завдання авіаційного прикордонного підрозділу

Нагадаємо, 14 липня стало відомо, що Україна та Франція підписали контракт на придбання 55 вертольотів Airbus Helicopters для української системи державної авіаційної безпеки і захисту країни.

Теги: Новини України Новини політики авіація Міністерство внутрішніх справ Держприкордонслужба
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
На пляжах окупованого Криму виникла серйозна проблема: промовисті відео
сьогодні, 12:52 На пляжах окупованого Криму виникла серйозна проблема: промовисті відео
902
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 сьогодні , 14:06
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
Активіст Стерненко розповів, хто може стояти за замахом на нього
2 травня , 22:47
В Одесі затримали озброєну банду викрадачів людей: злочинці вимагали 200 тисяч доларів викупу
 16 березня , 21:24
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук