22:00
16 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АЛЕНА БАБАК ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Больной Кадыров. Путин замахнулся на святое
      Вєсті Кремля
      21:21, сегодня
      Вести.UA: Скандальные "пленки Гончарука". Сюрприз от Укрзализныци
      Вєсті.UA
      20:50, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АЛЕНА БАБАК ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА

      В НАБУ отреагировали на прослушку Гончарука

      29 Читати новину українською
      Татьяна Козаченко / bankruptcy-ua.com

      Любое прослушивание возможно исключительно с разрешения суда. Если аудиозапись якобы разговора Алексея Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина незаконна – это недопустимо в любой правовом государстве, где решаются вопросы государственного порядка.

      Такое мнение в эфире 24 канала озвучила член наблюдательного совета НАБУ и адвокат Татьяна Козаченко.

      К теме: В сеть слили неоднозначный разговор Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина

      "Украинское общество все время становится свидетелем скандалов с пленками. Кто на это имеет право и кто этим пользуется – это вопрос разные. Кто имеет право? Имеют право это делать правоохранительные органы – СБУ, также такие полномочия есть у ГБР и НАБУ, но это надо им технически имплементировать", – сказала адвокат.

      По ее словам, здесь могло быть не только прослушивание, кто-то мог из присутствующих на совещании записывать на телефон разговор, а затем передать эту информацию.

      Если было незаконное прослушивание – это недопустимо ... Любое прослушивание возможно только в рамках уголовных производств по разрешению суда,
      – отметила Козаченко.

      Также добавила: "Нужно просматривать не только содержание этих пленок, а понимать, почему они появились, потому что очень часто это используется для того, чтобы прикрыть какие-то очень яркие информационные события в Украине или кого дискредитировать. Что интересно, сколько у нас было скандалов, но в любом скандале, к сожалению, государственные органы Украины так и не установили подлинность любых пленок и никто не понес ответственности".

      Что известно о скандале с отставкой Гончарука: коротко

      15 января в сети появились записи разговоров, на которых якобы слышны голоса премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожковой. Там они обсуждают состояние украинской экономики и укрепления гривны. В частности, человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит о "примитивных" представления президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике".

      Одним из первых опубликовал видео в фейсбуке Александр Дубинский, его называют нардепом из "группы Коломойского". Именно он и нардеп Максим Бужанский последнее время критикуют Кабмин в соцсетях.

      Сразу же после публикации пленок появилась информация, что Гончарук якобы таки написал заявление об отставке. Но в Кабмине это опровергли. А уже сегодня утром премьер записал видеообращение, в котором иронизировал над этими записями.

       

      Какие медицинские услуги будут бесплатными с 1 апреля 2020 года
      сегодня
      3286
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук НАБУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 21:20 Зарплаты чиновников: сколько должен получать чиновник и какие оклады в ЕС
      Інна Жолобович 168
      сегодня , 21:05 Сколько заработали украинские разработчики в декабре – инфографика
      Ірина Полицька 51
      сегодня , 07:00 Что больше всего раздражает нашу кожу и как ее защитить
      195
      сегодня , 17:00 Как распечатать качественные фото дома: полезные советы
      454
      сегодня , 20:00 Даже в США известно, что Аваков решает по "железке"
      Сергій Лещенко 719
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук