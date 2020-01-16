В НАБУ отреагировали на прослушку Гончарука

Любое прослушивание возможно исключительно с разрешения суда. Если аудиозапись якобы разговора Алексея Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина незаконна – это недопустимо в любой правовом государстве, где решаются вопросы государственного порядка.

Такое мнение в эфире 24 канала озвучила член наблюдательного совета НАБУ и адвокат Татьяна Козаченко.

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"Украинское общество все время становится свидетелем скандалов с пленками. Кто на это имеет право и кто этим пользуется – это вопрос разные. Кто имеет право? Имеют право это делать правоохранительные органы – СБУ, также такие полномочия есть у ГБР и НАБУ, но это надо им технически имплементировать", – сказала адвокат.

По ее словам, здесь могло быть не только прослушивание, кто-то мог из присутствующих на совещании записывать на телефон разговор, а затем передать эту информацию.

Если было незаконное прослушивание – это недопустимо ... Любое прослушивание возможно только в рамках уголовных производств по разрешению суда,

– отметила Козаченко.

Также добавила: "Нужно просматривать не только содержание этих пленок, а понимать, почему они появились, потому что очень часто это используется для того, чтобы прикрыть какие-то очень яркие информационные события в Украине или кого дискредитировать. Что интересно, сколько у нас было скандалов, но в любом скандале, к сожалению, государственные органы Украины так и не установили подлинность любых пленок и никто не понес ответственности".

Что известно о скандале с отставкой Гончарука: коротко

15 января в сети появились записи разговоров, на которых якобы слышны голоса премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожковой. Там они обсуждают состояние украинской экономики и укрепления гривны. В частности, человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит о "примитивных" представления президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике".

Одним из первых опубликовал видео в фейсбуке Александр Дубинский, его называют нардепом из "группы Коломойского". Именно он и нардеп Максим Бужанский последнее время критикуют Кабмин в соцсетях.

Сразу же после публикации пленок появилась информация, что Гончарук якобы таки написал заявление об отставке. Но в Кабмине это опровергли. А уже сегодня утром премьер записал видеообращение, в котором иронизировал над этими записями.