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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК

      У НАБУ відреагували на прослушку Гончарука

      7313 Читать новость на русском
      Тетяна Козаченко / bankruptcy-ua.com

      Будь-яке прослуховування можливе виключно за дозволом суду. Якщо аудіозапис нібито розмови Олексія Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну є незаконним – це не припустимо в будь-якій правовій державі, де вирішуються питання державного порядку.

      Таку думку в ефірі 24 каналу озвучила членкиня наглядової ради НАБУ та адвокатка Тетяна Козаченко. 

      До теми: У мережу злили неоднозначну розмову Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну

      "Українське суспільство весь час стає свідком скандалів про плівки. Хто на це має право і хто цим користується – це питання різні. Хто має право? Має право це робити правоохоронні органи – СБУ, також такі повноваження мають ДБР та НАБУ, але це треба їм технічно імплементувати", –  сказала адвокатка. 

      За її словами, тут могло бути не лише прослуховування, а хтось міг із присутніх на нараді записувати на телефон розмову, а потім передати цю інформацію.

      Якщо було незаконне прослуховування – це не припустимо... Будь-яке прослуховування можливе лише у рамках кримінальних проваджень за дозволом суду,
      – наголосила Козаченко.

      Також додала: "Потрібно переглядати не лише зміст цих плівок, а розуміти, чому вони з'явились, бо дуже часто це використовується для того, щоб прикрити якісь дуже яскраві інформаційні події в Україні або когось дискредитувати. Що цікаво, скільки в нас було скандалів, але в жодному скандалі, на жаль, державні органи України так і не встановили автентичність будь-яких плівок, так і ніхто не поніс відповідальності".

      Коментар Тетяни Козаченко про скандал щодо Олексія Гончарука:

      Що відомо про скандал з відставкою Гончарука: коротко

      15 січня в мережі з'явилися записи розмов, на яких начебто чути голоси прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністерки фінансів Оксани Маркарової та заступниці глави Нацбанку Катерини Рожкової. Там вони обговорюють стан української економіки і зміцнення гривні. Зокрема, людина з голосом, схожим на голос Гончарука, говорить про "примітивні" уявлення президента в економіці, а себе називає "профаном в економіці".

      Одним із перших опублікував відео у фейсбуці Олександр Дубінський, його називають нардепом із "групи Коломойського". Саме він та нардеп Максим Бужанський останнім часом критикують Кабмін у соцмережах.

      Одразу ж після публікації плівок з'явилась інформація, що Гончарук нібито таки написав заяву про відставку. Але в Кабміні це спростували. А вже сьогодні зранку прем'єр записав відеозвернення, де покепкував щодо цих записів.

      Гончарук заявив про відставку і прийшов у Раду: онлайн-трансляція
      сьогодні
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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Володимир Зеленський НАБУ
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