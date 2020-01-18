В Нацгвардии опровергли, что формирование станет органом разведки

В Национальной гвардии Украины заверили, что не станут органом разведки. Подразделения воинских частей НГУ могут лишь привлекаться к выполнению отдельных разведывательных задач.

В НГУ напомнили, что 16 января Рада предварительно одобрила законопроект о разведке №2412-д. Согласно ему, НГУ не имеет права быть органом разведки, однако является субъектом разведывательного общества. А подразделения разведки органов военного управления и воинских частей НГУ в определенном законом порядке могут привлекаться к выполнению отдельных разведывательных задач.

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В ведомстве пояснили, что в последние дни на информационных интернет-ресурсах появились ложные сообщения "Центра противодействия коррупции" о расширении возможностей подразделений НГУ в проведении разведывательных мероприятий, "которые основываются на поверхностном и не профессиональном изучении законопроекта №2412-д".

На сегодня разведка является неотъемлемым элементом ведения боевых действий на востоке Украины, поэтому предоставление НГУ этих функций позволяет эффективнее применять подразделения Нацгвардии в зоне Операции Объединенных сил и сохранить жизни личного состава,

– пояснили в прессслужбе НГУ.

В ведомстве также дали разъяснения относительно версий о возможности произвола и неограниченного использования полномочий НГУ. В законопроекте о разведке указано, что "подразделения разведки органов военного управления и воинских частей НГУ, что в пределах определенных законодательством полномочий осуществляют деятельность с целью разведывательного обеспечения применения Национальной гвардии Украины". Это делает невозможными любые меры, не касающиеся выполнения задач, определенных законом Об НГУ.

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Кроме того, в НГУ заверили, что этим проектом закона предлагается внедрить широкий демократический гражданский контроль и надзор за субъектами разведывательного сообщества.