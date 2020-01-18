У Нацгвардії спростували, що формування стане органом розвідки

У Національній гвардії України запевнили, що не стануть органом розвідки. Підрозділи військових частин НГУ можуть лише залучатися до виконання окремих розвідувальних завдань.

В НГУ нагадали, що 16 січня Рада попередньо схвалила законопроєкт про розвідку №2412-д. Згідно з ним, НГУ не має права бути органом розвідки, проте є суб’єктом розвідувального товариства. А підрозділи розвідки органів військового управління та військових частин НГУ у визначеному законом порядку можуть залучатися до виконання окремих розвідувальних завдань.

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Чому Нацгвардії довелось публікувати спростування

У відомстві пояснили, що останніми днями на інформаційних інтернет-ресурсах з’явилися неправдиві повідомлення "Центру протидії корупції" про розширення можливостей підрозділів НГУ у проведенні розвідувальних заходів, "які ґрунтуються на поверхневому та нефаховому вивченні законопроєкту №2412-д".

На сьогодні розвідка є невіддільним елементом ведення бойових дій на сході України, тож надання НГУ цих функцій дозволяє ефективніше застосовувати підрозділи Нацгвардії у зоні Операції Об’єднаних сил та зберегти життя особового складу,

– пояснили у пресслужбі НГУ.

У відомстві також дали роз’яснення щодо версій про можливість свавілля та необмеженого використання повноважень НГУ. У законопроєкті про розвідку вказано, що "підрозділи розвідки органів військового управління та військових частин НГУ, що в межах визначених законодавством повноважень здійснюють діяльність із метою розвідувального забезпечення застосування Національної гвардії України". Це унеможливлює будь-які заходи, що не стосуються виконання завдань, визначених законом про НГУ.

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Крім того, у НГУ запевнили, що цим проєктом закону пропонується впровадити широкий демократичний цивільний контроль та нагляд за суб’єктами розвідувальної спільноти.