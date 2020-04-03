В НАТО призвали Россию прекратить обстрелы на Донбассе и поддержку боевиков
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию прекратить огонь на Донбассе. Он отметил, что эти нарушения подтверждаются не только Украиной, но и отчетами наблюдателей ОБСЕ.
Об этом он заявил после заседания глав МИД стран НАТО, которое проходило в формате видеоконференции по поводу пандемии коронавируса в мире, сообщает Интерфакс-Украина.
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Генсек Альянса отметил, что распространение коронавируса не может быть использовано как основание для ограничения работы наблюдателей ОБСЕ. Но последние, по его словам, из-за карантинных ограничений не имеют возможности полноценно работать.
Когда речь идет о Донбассе, мы видим, что несмотря на призывы к России прекратить военную активность, поддерживаемые ею сепаратисты продолжают атаковать украинские силы на востоке страны,
– сказал Столтенберг.
Обратите внимание! Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты до сих пор продолжают обстреливать позиции ООС. С начала 2020 года на Донбассе уже погибли 43 военных. Последним погиб 23-летний Александр Маланчук из Черновцов. Поименный список героев – здесь.
Отметим, что ранее Германия и Франция обвинили пророссийских боевиков на Донбассе в препятствовании работе наблюдателей ОБСЕ под прикрытием пандемии коронавируса.
Что известно о распространении коронавируса на оккупированных Донбассе и Крыму
- По данным украинских властей, оккупанты на Донбассе, а также в Крыму скрывают от местных жителей реальное состояние распространение на COVID-19. Сейчас там почти 10 тысяч больных ОРВИ, многие из которых уже имеют осложнения в виде пневмонии.
- Луганские боевики признали наличие только одного случая инфицирования коронавирусом. Зато донецкие бандформирования не подтвердили ни одного случая. При этом тестирования на коронавирус на оккупированных территориях фактически нет, за неимением тестовых систем.
- Большинство местных не получают надлежащей медицинской помощи и находятся дома из-за нехватки мест в больницах.
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