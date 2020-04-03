В НАТО призвали Россию прекратить обстрелы на Донбассе и поддержку боевиков

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию прекратить огонь на Донбассе. Он отметил, что эти нарушения подтверждаются не только Украиной, но и отчетами наблюдателей ОБСЕ.

Об этом он заявил после заседания глав МИД стран НАТО, которое проходило в формате видеоконференции по поводу пандемии коронавируса в мире, сообщает Интерфакс-Украина.

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Генсек Альянса отметил, что распространение коронавируса не может быть использовано как основание для ограничения работы наблюдателей ОБСЕ. Но последние, по его словам, из-за карантинных ограничений не имеют возможности полноценно работать.

Когда речь идет о Донбассе, мы видим, что несмотря на призывы к России прекратить военную активность, поддерживаемые ею сепаратисты продолжают атаковать украинские силы на востоке страны,

– сказал Столтенберг.

Обратите внимание! Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты до сих пор продолжают обстреливать позиции ООС. С начала 2020 года на Донбассе уже погибли 43 военных. Последним погиб 23-летний Александр Маланчук из Черновцов. Поименный список героев – здесь.

Отметим, что ранее Германия и Франция обвинили пророссийских боевиков на Донбассе в препятствовании работе наблюдателей ОБСЕ под прикрытием пандемии коронавируса.

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