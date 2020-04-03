У НАТО закликали Росію припинити обстріли на Донбасі і підтримку бойовиків

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію припинити вогонь на Донбасі. Він зазначив, що ці порушення підтверджуються не тільки Україною, а й звітами спостерігачів ОБСЄ.

Про це він заявив після засідання глав МЗС країн НАТО, яке проходило у форматі відеоконференції з приводу пандемії коронавірусу у світі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Генсек Альянсу наголосив, що поширення коронавірусу не може бути використано як підстава для обмеження роботи спостерігачів ОБСЄ. Але останні, за його словами, через карантинні обмеження не мають змоги повноцінно працювати.

Коли мовиться про Донбас, ми бачимо, що попри заклики до Росії припинити військову активність, підтримувані нею сепаратисти продовжують атакувати українські сили на сході країни,

– сказав Столтенберг.

Зверніть увагу! Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти досі продовжують обстрілювати позиції ООС. Від початку 2020 року на Донбасі уже загинули 43 військових. Останнім загинув 23-річний Олександр Маланчук з Чернівців. Поіменний список героїв – тут.

Відзначимо, що раніше Німеччина і Франція звинуватили проросійських бойовиків на Донбасі у перешкоджанні роботі спостерігачів ОБСЄ під прикриттям пандемії коронавірусу.

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