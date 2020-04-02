У НАТО затвердили новий пакет підтримки України і Грузії: як відреагували в МЗС

Союзники НАТО схвалили додатковий пакет допомоги для України та Грузії. Він передбачає військові навчання і додатковий доступ до навчальних програм НАТО. На цю хорошу звістку вже відреагували у МЗС України.

Цей пакет допомоги для України та Грузії буде спрямований на поглиблення співпраці в Чорноморському регіоні. Його мета – забезпечити там безпеку. Про це розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після засідання, яке проходило у форматі телеконференції через коронавірусну кризу.

Ми вирішили ще більше поглибити наше партнерство з Україною та Грузією, у тому числі за допомогою навчань у стратегічному регіоні Чорного моря, а також спільну роботу, щоб протистояти кіберзагрозам, включаючи обмін радіолокаційними даними про рух у повітряному просторі з тим, щоб зробити небо безпечнішим для всіх,

– наголосив він.

Столтенберг додав, що такий крок "є ще одним елементом у дуже сильному партнерстві між НАТО та Україною".

На радісну звістку вже відреагував глава МЗС України Дмитро Кулеба. Зокрема, він висловив подяку НАТО за підтримку та нагадав пріоритети України у співпраці з Альянсом на 2020 рік.

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