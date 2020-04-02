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      У НАТО затвердили новий пакет підтримки України і Грузії: як відреагували в МЗС

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      У НАТО затвердили новий пакет підтримки України та Грузії / Ілюстративне фото

      Союзники НАТО схвалили додатковий пакет допомоги для України та Грузії. Він передбачає військові навчання і додатковий доступ до навчальних програм НАТО. На цю хорошу звістку вже відреагували у МЗС України.

      Цей пакет допомоги для України та Грузії буде спрямований на поглиблення співпраці в Чорноморському регіоні. Його мета – забезпечити там безпеку. Про це розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після засідання, яке проходило у форматі телеконференції через коронавірусну кризу.

      Ми вирішили ще більше поглибити наше партнерство з Україною та Грузією, у тому числі за допомогою навчань у стратегічному регіоні Чорного моря, а також спільну роботу, щоб протистояти кіберзагрозам, включаючи обмін радіолокаційними даними про рух у повітряному просторі з тим, щоб зробити небо безпечнішим для всіх,
      – наголосив він.

      Столтенберг додав, що такий крок "є ще одним елементом у дуже сильному партнерстві між НАТО та Україною".

      На радісну звістку вже відреагував глава МЗС України Дмитро Кулеба. Зокрема, він висловив подяку НАТО за підтримку та нагадав пріоритети України у співпраці з Альянсом на 2020 рік.

      Новина доповнюється…

      Кулеба відреагував на рішення НАТО: відео

       

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини Грузії Єнс Столтенберг МЗС України Дмитро Кулеба – новини НАТО Новини політики
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