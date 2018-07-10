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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В НАТО требуют создания военного "Шенгена" для сдерживания российской угрозы

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НАТО хочет повысить мобильность своих войск для быстрого сдерживания "русской угрозы"
НАТО хочет повысить мобильность своих войск для быстрого сдерживания "русской угрозы" / Фото из открытых источников

Руководство НАТО планирует значительно упростить перемещение сухопутных войск альянса с территории ЕС, сократив сроки для получения соответствующего разрешения.

Предполагается, что этот план позволит военному командованию в течение пяти, а не 40 дней получать от гражданской власти разрешение для перевозки через страны НАТО танков, солдат и боеприпасов, передает The Times.

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Особенно активно за упрощение переброски войск НАТО по территории Европы выступает министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд.

По ее мнению, если военный персонал и техника смогут пересекать границы свободнее и быстрее, то НАТО сможет доказать, что совершенствует свои возможности по сдерживанию угроз. В то же время чиновница призывает союзников по альянсу не ограничивать выдачу разрешения пятью днями, ведь президенту Путину "достаточного одного приказа, чтобы переместить свои войска куда угодно".

Бейлевелд также активно поддерживает идею создания "военного Шенгена", благодаря которому войска НАТО получат ту же свободу передвижения по европейским странам что и обычный транспорт в Шенгенской зоне.

Это следующий шаг, и воплотить его будет весьма непросто,
– призналась министр в интервью для издания.

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Напомним, 11-12 июля в Брюсселе состоится саммит с участием 27 представителей стран-членов НАТО, в частности, и президента США Дональда Трампа, на котором обсудят вопросы безопасности Европы на фоне растущей "российской угрозы". Глава Белого дома в очередной раз напомнит своим союзникам по альянсу об увеличении расходов на оборону. Кроме того, существуют разногласия между Трампом и другими членами НАТО по торговле, изменению климата и иранскому соглашению.

Теги: Новости политики Новости России НАТО Новости США
Источник: 24 Канал
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