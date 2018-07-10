В НАТО вимагають створення військового "Шенгену" для стримування російської загрози

Керівництво НАТО планує значно спростити переміщення сухопутних військ альянсу з території ЄС, скоротивши терміни для отримання відповідного дозволу.

Передбачається, що цей план дозволить військовому командуванню протягом п'яти, а не 40 днів отримувати від цивільної влади дозвіл для перевезення через країни НАТО танків, солдатів і боєприпасів, передає The Times.

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Особливо активно за спрощення перекидання військ НАТО по території Європи виступає міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд.

На її думку, якщо військовий персонал і техніка зможуть перетинати кордони вільніше та швидше, то НАТО зможе довести, що воно вдосконалює свої можливості щодо стримування загроз. Водночас чиновниця закликає союзників із альянсу не обмежували видачу дозволу п'ятьма днями, адже президенту Путіну "достатнього одного наказу, щоб перемістити свої війська куди завгодно".

Бейлевелд також активно підтримує ідею створення "військового Шенгену", завдяки якому війська НАТО отримають ту ж свободу пересування європейськими країнами, що і звичайний транспорт у Шенгенській зоні.

Це наступний крок, і втілити його буде досить непросто,

– зізналася міністр в інтерв'ю для видання.

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Нагадаємо, 11-12 липня у Брюсселі відбудеться саміт за участю 27 представників країн-членів НАТО, зокрема, і президента США Дональда Трампа, на якому обговорять питання безпеки Європи на тлі зростаючої "російської загрози". Глава Білого дому вчергове нагадає для своїх союзників по альянсу про збільшення витрат на оборону. Крім того, існують розбіжності між Трампом та іншими членами НАТО щодо торгівлі, зміни клімату та іранської угоди.