В назначении Жебривского есть и светлая сторона, – Бигус

В том, что президент Украины Петр Порошенко назначил Павла Жебривского, своего человека, аудитором НАБУ – нет ничего удивительного.

Об этом в своем блоге "Итоги дна" рассказал Денис Бигус.

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"Или кто-то всерьез рассматривал вариант, при котором имея возможность хоть как-то вонзиться в НАБУ, Порошенко её проигнорирует? С какой стати? Ради симпатии того ничтожного количества людей, которые оценят, как президент мог поставить своего человека, но не поставил Да этих симпатий хватит на сутки. А свой надежный аудитор – это долгосрочная выгода, которая и в политике пригодится, и в хозяйстве", – отметил Бигус.

Также он добавил, что это было вполне законно. Точнее, в случае с Жебривским есть проблема с формальным несоответствием по опыту. Но по закону президент может вносить любую кандидатуру, которая соответствует требованиям, хоть "шалену бджілку". В законе написано: Президент назначает аудитора НАБУ. Там не написано, что это должен быть кто хороший.

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"Тем более, что кандидатуры всех хороших запороли еще при выборе аудитора от парламента. Да, Жебривский почти со всех сторон – паршивый вариант. Особенно на фоне того, что критерии, по которым аудиторы будут оценивать НАБУ должны придумать сами аудиторы. Особенно с учетом того момента, что аудиторы имеют доступ к конфиденциальной информации", – рассказал журналист.

По его словам, таких особенностей еще очень и очень много. Однако есть относительно светлый момент.

Но есть и светлый момент. Ну как, относительно светлый. Из тупика. И этот момент – полная определенность. Вот человек президента. Его аватар. Наблюдай, Записывай, делай выводы. Выводы вряд ли будут утешительными, но другого никто не обещал,

– отметил Бигус.

Видео полного выпуска видеоблога Дениса Бигус "Итоги дна" за 28 июня 2018