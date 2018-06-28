У призначенні Жебрівського є й світла сторона, – Бігус

У тому, що президент України Петро Порошенко призначив Павла Жебрівського, свою людину, аудитором НАБУ – немає нічого дивного.

Про це у своєму блозі "Підсумки дна" розповів Денис Бігус.

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"Чи хтось всерйоз розглядав варіант, при якому маючи можливість хоч якось встромитись в НАБУ, Порошенко нею знехтує? З якого дива? Заради симпатії тієї мізерної кількості людей, які оцінять, як президент міг поставити свою людину, але не поставив? Так цих симпатій вистачить на добу. А свій надійний аудитор – це довгострокова вигода. Яка і в політиці знадобиться, і в господарстві", – зазначив Бігус.

Також він додав, що це було цілком законне. Точніше, у випадку з Жебрівським є проблема з формальною невідповідністю за досвідом. Але за законом президент може вносити будь-яку кандидатуру, яка відповідає вимогам, хоч шалену бджілку. В законі ж написано: Президент призначає аудитора НАБУ. Там не написано, що це має бути хтось хороший.

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"Тим більше, що кандидатури всіх хороших запороли ще під час вибору аудитора від парламенту. Так, Жебрівський майже з усіх боків – паршивий варіант. Особливо на тлі того, що критерії, за якими аудитори будуть оцінювати НАБУ мають придумати самі аудитори. Особливо з врахуванням моменту, що аудитори мають доступ до конфіденційної інформації", – розповів журналіст.

За його словами, таких особливостей ще дуже і дуже багато. Проте є відносно світлий момент.

Але є і світлий момент. Ну як, відносно світлий. З безвиході. І цей момент – повна визначеність. Ось людина президента. Його аватар. Спостерігай, занотовуй, роби висновки. Висновки навряд чи будуть втішними, але іншого ніхто не обіцяв,

– наголосив Бігус.

Відео повного випуску відеоблогу Дениса Бігуса "Підсумки дна" за 28 червня 2018