"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ

Петро Порошенко за своєю квотою призначив аудитором НАБУ Павла Жебрівського. Фактично, єдиний засіб нагляду за діями керівництва бюро, за ефективністю його роботи – це аудит. За висновками аудиту директора НАБУ можна звільнити. А відповідно аудитори – зашкаллююче важливі посади.

Сьогодні в нас тут буде антихайп. Спокійно собі поговоримо про призначення нового аудитора НАБУ. І навіть буде порохоботство. Петро Порошенко за своєю квотою призначив аудитором НАБУ Павла Жебрівського. Тут мабуть треба трохи пояснити: НАБУ – Національне антикорупційне бюро –створювалось практично непідконтрольною, незалежною структурою.

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Що логічно, адже важко собі уявити ефективну роботу антикорупційного бюро, якщо його директора може звільнити ну там прем'єр, або президент. Тобто теоретичний фігурант розслідування. І, фактично, єдиний засіб нагляду за діями керівництва бюро, за ефективністю його роботи – це аудит, який має проводити трійка аудиторів. Одного з яких призначає Кабмін, іншого – Верховна Рада, третього – президент. От за висновками аудиту директора НАБУ можна звільнити. А відповідно аудитори – зашкаллююче важливі посади.

Цей аудит вже рік як мали провести, але за призначення почалась типова гризота. Ну окей, Кабмін впорався доволі швидко. А от через Верховну раду на аудитора спробували протягти якогось хлопця нізвідки, який навіть не зміг пояснити, хто його взагалі запросив подати свою кандидатуру. У всіх виникло відчуття, назвемо це обгрунтованим припущенням, що через парламент намагаються протягти когось дуже лояльного до адміністрації президента. Рік скандалу, аж зрештою парламент призначає іншу кандидатуру, яка вже таких антипатій не викликає.

І ось нарешті визначився сам президент. І за своєю квотою призначив абсолютно лояльного до себе Павла Жебрівського. І це на моє глибоке переконання – вкрай паршива кандидатура. Це призначення за критерієм "хороша, надійна, своя людина". Де "своя" дорівнює "президентська".

Якщо вас в дитинстві переконували, що "хороша людина" – не професія, то ні. Вам брехали. Це затребувана, високооплачувана спеціальність. Але треба бути не просто хорошою людиною, а чиєюсь хорошою людиною. Експерти, активісти, громадська рада НАБУ просто вибухнули. В інтернеті, та й в сусідніх блогах, народ шаленіє від вибору цієї кандидатури. А я не буду. Не тому, що аудитор Жебрівський – це добре, ні. Я вважаю, що це паскудне призначення.

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І з точки зору надзвичайної лояльності до президента, про яку вже йшлось. І з точки зору офіційної біографії, останні 20 років якої можна описати фразою "брат найбагатшої жінки в країні вступив до партії Порошенка і йому поперло". І з точки зору невідповідності формальним вимогам до аудитора, на яких зараз акцентують активісти. Відсутність досвіду міжнародної роботи зокрема. І, тим більше, зважаючи на біографію неофіційну, в якій двічі губернатор, тричі нардеп і власник пакету акцій фармацевтичного холдингу Жебрівський на корупції знається, просто не зовсім з того боку.



Павло Жебрівський

Всі ці "нюанси" – це привід говорити, що це погане призначення. Але цілком незрозумілий оцей вибух. Президент за своєю квотою призначив аудитором НАБУ, яке президенту дуже хочеться якось контролювати, некомпетентну але віддану собі людину. Чуваки, давайте відверто, а чого всі очікували? Це що, вперше? Заради призначення Юрія Луценка генпрокурором – а там як на мене та сама логіка була – навіть закон змінили, бо інакше не виходило. Ну, в сенсі, не входило.

Чи хтось всерйоз розглядав варіант, при якому маючи а можливість хоч якось встромитись в НАБУ, Порошенко нею знехтує? З якого дива? Заради симпатії тієї мізерної кількості людей, які оцінять, як президент міг поставити свою людину, але не поставив? Так цих симпатій вистачить на добу. А свій надійний аудитор – це довгострокова вигода. Яка і в політиці знадобиться, і в господарстві.

Тим більше що це встромлення абсолютно законне. Точніше, у випадку з Жебрівським є проблема з формальною невідповідністю за досвідом. Але я про те, що за законом президент може вносити будь-яку кандидатуру, яка відповідає вимогам. Хоч шалену бджілку. В законі ж написано: Президент призначає аудитора НАБУ. Там не написано, що це має бути хтось хороший.

Тим більше, що кандидатури всіх хороших запороли ще під час вибору аудитора від парламенту. Так, Жебрівський майже з усіх боків – паршивий варіант. Особливо на тлі того, що критерії, за якими аудитори будуть оцінювати НАБУ мають придумати самі аудитори. Особливо з врахуванням моменту, що аудитори мають доступ до конфіденційної інформації. Особливо... Ай, там особливостей вистачить на ще одну програму.

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Але є і світлий момент. Ну як, відносно світлий. З безвиході. І цей момент – повна визначеність. Ось людина президента. Його аватар. Спостерігай, занотовуй, роби висновки. Висновки навряд чи будуть втішними, але іншого ніхто не обіцяв.