В немецком Кельне произошла стрельба: полиция задержала одного из подозреваемых

В пятницу, 4 января, недалеко от центрального вокзала немецкого города Кельн произошла стрельба.

Об этом сообщило издание Bild.

Читайте также: Мужчина умышленно наехал на группу людей на западе Германии

По данным издания, инцидент произошел примерно в 14:00 по местному времени. Полиции удалось задержали одного из подозреваемых возле станции метро Breslauer Platz, мужчина имел при себе холодное оружие.



Местные полицейские

Очевидцы отметили, что мужчина и женщина, причастные к стрельбе, скрылись с места преступления на автомобиле черного цвета, а еще один подозреваемый направился к расположенному недалеко берегу реки Рейн.

Немецкие правоохранители сообщили на своей странице в Twitter, что полиция провела обыск в одном из домов на улице, где произошла стрельба: никого не задерживали.

#PolizeiNRW #Köln #Leverkusen : Die Durchsuchung des Wohngebäudes in der #Altenberger Straße ist abgeschlossen. Derzeit keine weiteren Hinweise auf beteiligte Personen. Alle Sperrungen bis auf die #Altenberger Straße sind aufgehoben. Die Ermittlungen zum Hintergrund laufen. pic.twitter.com/9s20I82g9T — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 4 січня 2019 р.

Информацию о пострадавших в результате инцидента пока не обнародовали.

Напомним, в начале декабря в метро Кельна распылили неизвестный газ: пострадали не менее 15 человек.