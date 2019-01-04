В немецком Кельне произошла стрельба: полиция задержала одного из подозреваемых
В пятницу, 4 января, недалеко от центрального вокзала немецкого города Кельн произошла стрельба.
Об этом сообщило издание Bild.
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По данным издания, инцидент произошел примерно в 14:00 по местному времени. Полиции удалось задержали одного из подозреваемых возле станции метро Breslauer Platz, мужчина имел при себе холодное оружие.
Местные полицейские
Очевидцы отметили, что мужчина и женщина, причастные к стрельбе, скрылись с места преступления на автомобиле черного цвета, а еще один подозреваемый направился к расположенному недалеко берегу реки Рейн.
Немецкие правоохранители сообщили на своей странице в Twitter, что полиция провела обыск в одном из домов на улице, где произошла стрельба: никого не задерживали.
Информацию о пострадавших в результате инцидента пока не обнародовали.
Напомним, в начале декабря в метро Кельна распылили неизвестный газ: пострадали не менее 15 человек.