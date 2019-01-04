У німецькому Кельні сталася стрілянина: поліція затримала одного з підозрюваних

У п'ятницю, 4 січня, неподалік від центрального вокзалу німецького міста Кельн сталася стрілянина.

Про це повідомило видання Bild.

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За даними видання, інцидент стався приблизно о 14:00 за місцевим часом. Поліції вдалося затримали одного з підозрюваних поблизу станції метро Breslauer Platz, чоловік мав при собі холодну зброю.



Місцеві поліцейські

Очевидці зазначили, що чоловік та жінка, причетні до стрілянини, втекли з місця злочину на автомобілі чорного кольору, а ще один підозрюваний вирушив до розташованого неподалік берега річки Рейн.

Німецькі правоохоронці повідомили на своїй сторінці у Twitter, що поліція провела обшук в одному з будинків на вулиці, де сталася стрілянина: нікого не затримували.

#PolizeiNRW #Köln #Leverkusen : Die Durchsuchung des Wohngebäudes in der #Altenberger Straße ist abgeschlossen. Derzeit keine weiteren Hinweise auf beteiligte Personen. Alle Sperrungen bis auf die #Altenberger Straße sind aufgehoben. Die Ermittlungen zum Hintergrund laufen. pic.twitter.com/9s20I82g9T — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 4 січня 2019 р.

Інформацію про постраждалих внаслідок інциденту наразі не оприлюднювали.

Нагадаємо, на початку грудня у метро в Кельні розпилили невідомий газ: постраждали щонайменше 15 осіб.