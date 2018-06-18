В Нидерландах автобус въехал в толпу людей: есть жертвы

Утром 18 июня в провинции Лимбург в Нидерландах автобус въехал в толпу людей, которые отдыхали на музыкальном фестивале. В результате наезда один человек погиб, еще трое получили ранения.

Інцидент трапився на щорічному музичному фестивалі PinkPop, передает Reuters.

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Автобус сбил четырех человек: один человек погиб, троих – с травмами доставили в больницу. Отмечается, что инцидент произошел утром 18 июня, через три часа после выступления на концерте популярного исполнителя Бруно Марса.

По информации правоохранителей, водитель на автобусе скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивает полиция.

Кроме этого, в полиции сообщили, что улицу, на которой произошел инцидент, один из двух выходов из места проведения фестиваля – перекрыли для проведения расследования.