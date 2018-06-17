Смертельная авария поезда в Казахстане: известно, почему перевернулись вагоны

Для расследования крушения поезда на юге Казахстана создали специальную комиссию. По предварительной версии, причиной аварии могло стать искривление пути.

Об этом сообщили в Министерстве по инвестициям и развитию Казахстана.

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"ЧП произошло после того, как машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что с рельсов сошло восемь из 22 пассажирских вагонов, а не шесть, как сообщалось ранее.

Напомним, трагическое событие произошло на юге Казахстана в Жамбилской области. Три вагона пассажирского поезда сообщением Астана-Алматы перевернулись на бок. В результате аварии погиб подросток, еще трое человек получили ранения.