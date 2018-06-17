Смертельна аварія поїзда у Казахстані: відомо, чому перекинулися вагони
Для розслідування аварії поїзда на півдні Казахстану створили спеціальну комісію. За попередньою версією, причиною аварії могло стати викривлення шляху.
Про це повідомили у Міністерстві з інвестицій та розвитку Казахстану.
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"НП сталася після того, як машиніст побачив викривлення шляху і застосував екстрене гальмування", - йдеться у повідомленні.
Також уточнюється, що з рейок зійшло вісім з 22 пасажирських вагонів, а не шість, як повідомлялося раніше.
Нагадаємо, трагічна подія сталася на півдні Казахстану у Жамбилській області. Три вагони пасажирського поїзду сполученням Астана-Алмати перекинулися на бік. Внаслідок аварії загинув підліток, ще троє людей дістали поранення.