Смертельна аварія поїзда у Казахстані: відомо, чому перекинулися вагони

Для розслідування аварії поїзда на півдні Казахстану створили спеціальну комісію. За попередньою версією, причиною аварії могло стати викривлення шляху.

Про це повідомили у Міністерстві з інвестицій та розвитку Казахстану.

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"НП сталася після того, як машиніст побачив викривлення шляху і застосував екстрене гальмування", - йдеться у повідомленні.

Також уточнюється, що з рейок зійшло вісім з 22 пасажирських вагонів, а не шість, як повідомлялося раніше.

Нагадаємо, трагічна подія сталася на півдні Казахстану у Жамбилській області. Три вагони пасажирського поїзду сполученням Астана-Алмати перекинулися на бік. Внаслідок аварії загинув підліток, ще троє людей дістали поранення.