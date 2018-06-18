У Нідерландах автобус в'їхав у натовп людей: є жертви

Вранці 18 червня у провінції Лімбург в Нідерландах автобус в'їхав у натовп людей, які відпочивали на музичному фестивалі. В результаті наїзду одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Інцидент трапився на щорічному музичному фестивалі PinkPop, передає Reuters.

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Автобус збив чотирьох людей: одна людина загинула, трьох – із травмами доправили до лікарні. Зазначається, що інцидент трапився вранці 18 червня, через три години після виступу на концерті популярного виконавця Бруно Марса.

За інформацією правоохоронців, водій на автобусі зник із місця події. Наразі його розшукує поліція.

Окрім цього, у поліції повідомили, що вулиця, на якій стався інцидент, – один з двох виходів із місця проведення фестивалю – перекрили для проведення розслідування.