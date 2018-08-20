В Нидерландах эвакуировали вокзал из-за сообщения о бомбе

Полиция эвакуировала людей из главного вокзала города Тилбург провинция Северный Брабант в Нидерландах из-за сообщения о заложенной бомбе. Железнодорожное сообщение в провинции приостановлено.

Об этом сообщает издание De Telegraaf.

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Отмечается, что полиция задержала несколько человек, находившихся на станции в связи с сообщением о заминировании.

На месте происшествия работает спецподразделение полиции и саперы. Устанавливаются обстоятельства инцидента и причастные к нему лица.

#tilburg #station: 4 mannen aangehouden ivm de #bommelding die worden nu afgevoerd. Enkele leden van een arrestatieteam hebben geassisteerd bij de aanhouding. Verdachten zaten in trein op een vd perrons. — Politie Tilburg eo (@Politie_Tilburg) 19 серпня 2018 р.

Напомним, что более двух тысяч человек эвакуировали из польского курорта Колобжег, на побережье Балтийского моря. Причина – бомбы времен Второй мировой войны.