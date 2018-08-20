В Нидерландах эвакуировали вокзал из-за сообщения о бомбе
Полиция эвакуировала людей из главного вокзала города Тилбург провинция Северный Брабант в Нидерландах из-за сообщения о заложенной бомбе. Железнодорожное сообщение в провинции приостановлено.
Об этом сообщает издание De Telegraaf.
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Отмечается, что полиция задержала несколько человек, находившихся на станции в связи с сообщением о заминировании.
На месте происшествия работает спецподразделение полиции и саперы. Устанавливаются обстоятельства инцидента и причастные к нему лица.
Напомним, что более двух тысяч человек эвакуировали из польского курорта Колобжег, на побережье Балтийского моря. Причина – бомбы времен Второй мировой войны.
Источник: 24 Канал
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