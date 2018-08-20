У Нідерландах евакуювали вокзал через повідомлення про бомбу
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Поліція евакуювала людей з головного вокзалу міста Тілбург провінція Північний Брабант у Нідерландах через повідомлення про закладену бомбу. Залізничне сполучення в провінції призупинено.
Про це повідомляє видання De Telegraaf.
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Зазначається, що поліція затримала кількох людей, що перебували на станції у зв'язку з повідомленням про замінування.
На місці події працює спецпідрозділ поліції та сапери. Встановлюються обставини інциденту та причетні до нього особи.
Нагадаємо, що понад дві тисячі людей були евакуйовані з польського курорту Колобжег, що на узбережжі Балтійського моря. Причина – бомби часів Другої світової війни.
Джерело: 24 Канал
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