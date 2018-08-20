У Нідерландах евакуювали вокзал через повідомлення про бомбу

Поліція евакуювала людей з головного вокзалу міста Тілбург провінція Північний Брабант у Нідерландах через повідомлення про закладену бомбу. Залізничне сполучення в провінції призупинено.

Про це повідомляє видання De Telegraaf.

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Зазначається, що поліція затримала кількох людей, що перебували на станції у зв'язку з повідомленням про замінування.

На місці події працює спецпідрозділ поліції та сапери. Встановлюються обставини інциденту та причетні до нього особи.

#tilburg #station: 4 mannen aangehouden ivm de #bommelding die worden nu afgevoerd. Enkele leden van een arrestatieteam hebben geassisteerd bij de aanhouding. Verdachten zaten in trein op een vd perrons. — Politie Tilburg eo (@Politie_Tilburg) 19 серпня 2018 р.

Нагадаємо, що понад дві тисячі людей були евакуйовані з польського курорту Колобжег, що на узбережжі Балтійського моря. Причина – бомби часів Другої світової війни.