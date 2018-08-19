Понад 20 людей постраждало внаслідок пожежі у будинку в передмісті Парижа

Інцидент трапився у Обервілі. Внаслідок пожежі у трьох поверховому будинку постраждало не менше ніж 22 людей, ще семеро перебувають у важкому стані.

Про це повідомляє газета Le Parisien.

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Зазначається, що серед постраждалих внаслідок займання є п'ятеро дітей та 10 поліцейських, які увійшли у будівлю для того, щоб врятувати жителів і не змогли самостійно вибратися через сильний вогонь.

У виданні повідомили, що до ліквідації пожежі залучено 80 пожежників.

Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коллон повідомив у Twitter, що рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. Він привітав "зразкову" роботу пожежників і поліцейських, які, за його словами, почали негайно діяти для того, щоб забезпечити безпеку жителів.